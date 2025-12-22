Проукраински партизани подпалиха руски изтребители дълбоко в тила на руснаците

Проукраински бойци от съпротивата са подпалили два руски изтребителя Су-30 по време на нощна операция в Липецка област, Русия, съобщи на 22 декември украинската военна разузнавателна агенция HUR.

Според HUR саботажът е извършен в нощта на 21 декември на военен аеродрум близо до град Липецк, разположен на около 340 километра от украинската граница. В резултат на операцията два бойни самолета, разположени на базата, са обхванати от пламъци. Първоначалните данни сочеха, че е засегнат по един Су-30 и Су-27, но по-късно украинското разузнаване уточни, че и двата самолета са Су-30.

HUR заяви, че операцията е следвала детайлно разузнаване на патрулните маршрути и графиците на охраната на съоръжението. Тази подготовка е позволила на оперативния служител да проникне в охраняваната зона, да запали изтребителите в хангар и да напусне аеродрума, без да бъде засечен. Планирането на акцията е продължило около две седмици и е изпълнено от представител на подземното движение на съпротивата срещу руските власти.

Украинското разузнаване оценява общата стойност на повредените самолети на до 100 милиона долара. Су-30 е двуместен многоцелеви изтребител с разширен обсег и модерна авионика, способен както за въздушни, така и за наземни мисии. Предшественикът му Су-27 е основно проектиран за постигане на въздушно превъзходство. И двата типа редовно се използват от Русия в операции срещу Украйна, включително за патрулиране, прихващане и подкрепа на ракетни и бомбени удари.

Инцидентът в Липецк се случва на фона на по-широка кампания на Украйна за отслабване на руските военни способности чрез операции на окупирани територии и на руска територия. Само дни по-рано, на 20 декември, украински дронове удариха два руски изтребителя Су-27 на аеродрум Белбек в окупирания от Русия Крим.

Според Генералния щаб на Украйна Русия е загубила общо 432 самолета от началото на пълномащабното нашествие през 2022 година, включително такива, унищожени в бойни действия, удари с дронове и саботажни операции.