Миролюба Бенатова откри противоречия в мотивите на bTV за раздялата с Цънцарова

Телевизия bTV официално стартира процедура по прекратяване на взаимоотношенията си с водещата на сутрешния блок Мария Цънцарова. Това стана ясно от позиция на медията, разпространена днес, 22 декември, след като журналистката не се появи в ефир тази сутрин.

Ръководството на телевизията мотивира решението си с "нееднократни нарушения на редакционните политики", включително изразяване на политически предпочитания и проява на "активизъм", който според главния изпълнителен директор Ралф Бартолайт подкопава достоверността на журналистиката.



В острата си позиция медията посочва три конкретни причини за раздялата с Цънцарова:

Инцидентът с чашата: Появата на водещата в ефир с брандирана чаша, чието послание ("Time for real change" / "Време за истинска промяна") според bTV се асоциира с конкретна политическа кампания.

Саботаж на новините: Според ръководството Цънцарова самоволно е удължила интервю с 15 минути, което е довело до неизлъчване на новинарската емисия в заложеното време.

Обвинения към ръководството: Медията твърди, че журналистката си е позволила да обвинява прекия си ръководител във влияние върху съдържанието.

"Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности", заяви Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на CME, собственик на bTV.

Цънцарова: Свалена съм от ефир

Самата Мария Цънцарова коментира ситуацията в социалните мрежи, като опроверга първоначалните спекулации за преговори за нови формати.

"Всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим 'свалена от ефир'", написа журналистката във Facebook. Тя се извини на зрителите, че не е спазила обещанието си от петък да се видят отново в понеделник.

Реакцията на гилдията

Журналистът Миролюба Бенатова анализира позицията на телевизията и откри противоречия в аргументите на ръководството.

"Според съобщението на bTV, Цънцарова хем имала предложения как да се развива в медията, хем била нарушител на стандартите и затова ще се разделят с нея. Взаимно се изключват", коментира Бенатова в социалните мрежи. Тя оспорва и тезата за чашата, като заяви, че не вижда "безспорна връзка с протестите" в надписа.

Бенатова постави под въпрос и обвинението за удълженото интервю: "Трябва да се види дали по длъжностна характеристика и по договор Цънцарова се води автор и водещ. Ако е и автор - може да удължи разговора, въпреки че ѝ крещят в ухото".



Тази сутрин сутрешният блок "Тази сутрин" започна с водещ Росен Цветков. Титулярният екранен партньор на Цънцарова – Златимир Йочев, също отсъства, като официалната версия е, че той е в "планиран от месеци коледен отпуск".