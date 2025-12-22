10 дни безплатно паркиране в София за празниците
Безплатно ще е паркирането в София дори и в зоните за платено паркиране, съобщифха от Центъра за градска мобилност.
Два пъти по 5 дни , по празниците, няма да работят синя и зелена зона.
Зоните ще са безплатни от 24 до 28 декември включително и от 31 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително.
На 29 и 30 декември т. г. зоните ще работят. По празниците, обаче, остава в сила забраната за стари и замърсяващи коли в нискоемисионните зони в столицата.
