10 дни безплатно паркиране в София за празниците

Безплатно ще е паркирането в София дори и в зоните за платено паркиране, съобщифха от Центъра за градска мобилност.

Два пъти по 5 дни , по празниците, няма да работят синя и зелена зона.

Зоните ще са безплатни от 24 до 28 декември включително и от 31 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително.

На 29 и 30 декември т. г. зоните ще работят. По празниците, обаче, остава в сила забраната за стари и замърсяващи коли в нискоемисионните зони в столицата.