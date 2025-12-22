  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +7
Пловдив: +4 / +7
Варна: +3 / +4
Сандански: +6 / +9
Русе: +5 / +5
Добрич: +2 / +4
Видин: +5 / +6
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +5 / +5
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +2 / +4
Стара Загора: +3 / +4

СГС остави в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни

  • Сподели в:
  • Viber
СГС остави в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
A A+ A++ A

Софийският градски съд остави в ареста Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни.

Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година. Днес съдът гледа делото срещу тях.

Те могат да обжалват решението на съда. Следващото заседание по делото е насрочено за 16 януари, предаде БТА.

#МВР

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите