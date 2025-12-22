СГС остави в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни

Софийският градски съд остави в ареста Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни.

Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година. Днес съдът гледа делото срещу тях.

Те могат да обжалват решението на съда. Следващото заседание по делото е насрочено за 16 януари, предаде БТА.