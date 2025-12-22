  • Instagram
Акция на НАП и полицията: Иззеха райски газ от заведение в Ботевград

Иззеха райски газ от заведение в Ботевград, съобщиха от полицията.

На 20 декември е проведена акция от униформени и НАП. Установени четири кашона с 2400 флакона с райски газ.

Допълнително, от данъчните служители е констатирано неиздаване на касов бон, за което е съставен акт.

Друго констатирано нарушение било, че двамата служители от фирмата, осъществяваща охраната на обекта, са били без поставени лични идентификационни карти, за което също са предприети действия за съставяне на съответния акт.

По случая е регистрирана преписка.

#НАП

