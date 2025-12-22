Акция на НАП и полицията: Иззеха райски газ от заведение в Ботевград
Иззеха райски газ от заведение в Ботевград, съобщиха от полицията.
На 20 декември е проведена акция от униформени и НАП. Установени четири кашона с 2400 флакона с райски газ.
Допълнително, от данъчните служители е констатирано неиздаване на касов бон, за което е съставен акт.
Друго констатирано нарушение било, че двамата служители от фирмата, осъществяваща охраната на обекта, са били без поставени лични идентификационни карти, за което също са предприети действия за съставяне на съответния акт.
По случая е регистрирана преписка.
Още по темата:
- » Важно за всички, които ще искат да ползват данъчни облекчения за деца
- » НАП напомня за важен срок за фирмите
- » Касовият апарат е единственото нещо, което държи НАП в миналото
Коментирай
Най-четено от Закон и ред
Танкерът „Кайрос“ е задържан като опасен за корабоплаването17:00 16.12.2025 | Закон и ред
Последно от Закон и ред