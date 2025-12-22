  • Instagram
БНБ промени изискванията за управление на риска в банките

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие промени в нормативната уредба, касаеща дейността на кредитните институции в страната. На свое заседание днес централната банка одобри Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 година за организацията и управлението на рисковете в банките.

Основната цел на приетите изменения е синхронизиране на българското банково законодателство с актуалната европейска регулаторна рамка. Промените отразяват ревизирания подход на Европейската централна банка (ЕЦБ) по отношение на националните дискреции.


Новите текстове в наредбата са пряко свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Документът урежда пруденциалните изисквания за кредитните институции и въвежда промени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

От БНБ уточняват, че актуализацията ще осигури по-добро управление на рисковете в банковата система и пълно съответствие с европейските норми за финансова стабилност.

