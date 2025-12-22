Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни за Коледа. Шофирайте внимателно!

Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни за Коледа. Най-много около 35 000 превозни средства се очаква да бъдат по АМ „Тракия“, около 20 000 по АМ „Хемус“, 20 000 по АМ „Струма“ и 10 000 по АМ „Европа“. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

За повишаване на безопасността на движението при очаквания интензивен трафик утре – 23 декември, от 14 ч. до 20 ч. ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“ - по цялата им дължина, и по АМ „Хемус“ в участъка от София до п. в. „Дерманци“ в областите София и Ловеч за превозните средства, излизащи от София. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления, когато много хора тръгват на път, като се ограничат предпоставките за инциденти поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.