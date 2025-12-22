  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +7
Пловдив: +4 / +7
Варна: +3 / +4
Сандански: +6 / +9
Русе: +5 / +5
Добрич: +2 / +4
Видин: +5 / +6
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +5 / +5
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +2 / +4
Стара Загора: +3 / +4

Дни преди Коледа: Какви са цените на живите коледни дръвчета?

  • Сподели в:
  • Viber
Дни преди Коледа: Какви са цените на живите коледни дръвчета?
A A+ A++ A

В седмицата преди Коледа интересът към живите коледни дръвчета остава стабилен, показва проверка на Мария Стоева. Все повече хора избират естествена елха като по-екологична алтернатива на пластмасовите дръвчета.

„Исках да внеса една жива елхичка в дома си, а не пластмасова, с каквато съм свикнал“, споделя купувач. За дома си избира сребрист смърч – най-търсеният вид коледно дръвче тази година.


„Хората харесват сребристия смърч, защото е леко синкав на цвят и се отличава от останалите зелени дръвчета“, обясняват търговците.

Цените на живите коледни дръвчета тази година варират значително – от 60 до 500 лева, в зависимост от вида, размера и начина на отглеждане. По-достъпни цени могат да се открият в разсадниците на горските стопанства.

В разсадник на Горското стопанство в Ямбол живи елхи с височина между 1 и 2 метра се предлагат на цени между 20 и 60 лева, като сребрист смърч с височина между 60 см и 1,20 м може да се купи за около 24 лева.

За хората, които нямат възможност да се грижат за дръвчето след празниците, съществува и алтернатива – връщане на елхата.

„Най-добрият вариант е дръвчето да бъде засадено, а ако няма такава възможност – да се върне при нас в коледния парк. Маркираме го с табелка с името на семейството и го отглеждаме целогодишно. Догодина може отново да бъде взето с отстъпка“, обясняват от стопанството.

#Коледни

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите