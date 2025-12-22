  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +7
Пловдив: +4 / +7
Варна: +3 / +4
Сандански: +6 / +9
Русе: +5 / +5
Добрич: +2 / +4
Видин: +5 / +6
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +5 / +5
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +2 / +4
Стара Загора: +3 / +4

Навършват се 130 години от първата рентгенова снимка в историята

  • Сподели в:
  • Viber
Навършват се 130 години от първата рентгенова снимка в историята
A A+ A++ A

Днес се навършват 130 години от създаването на първото рентгеново изображение в света – събитие, което постави основите на съвременната медицинска диагностика.

На 22 декември 1895 г. германският физик Вилхелм Конрад Рьонтген прави първата медицинска рентгенова снимка – изображение на ръката на съпругата си Анна Берта Рьонтген. На снимката ясно се виждат костите на ръката ѝ и брачният ѝ пръстен, което предизвиква огромен научен и обществен интерес.

Снимката е направена само няколко седмици след като Рьонтген открива Х-лъчите на 8 ноември 1895 г. Това откритие бързо революционизира медицината, като за първи път позволява поглед вътре в човешкото тяло без хирургична намеса и поставя началото на модерната рентгенология.

Днес рентгеновите изследвания са неразделна част от здравеопазването и продължават да спасяват милиони животи по света – наследство, започнало с една историческа снимка преди 130 години.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите