Навършват се 130 години от първата рентгенова снимка в историята

Днес се навършват 130 години от създаването на първото рентгеново изображение в света – събитие, което постави основите на съвременната медицинска диагностика.

На 22 декември 1895 г. германският физик Вилхелм Конрад Рьонтген прави първата медицинска рентгенова снимка – изображение на ръката на съпругата си Анна Берта Рьонтген. На снимката ясно се виждат костите на ръката ѝ и брачният ѝ пръстен, което предизвиква огромен научен и обществен интерес.

Снимката е направена само няколко седмици след като Рьонтген открива Х-лъчите на 8 ноември 1895 г. Това откритие бързо революционизира медицината, като за първи път позволява поглед вътре в човешкото тяло без хирургична намеса и поставя началото на модерната рентгенология.

Днес рентгеновите изследвания са неразделна част от здравеопазването и продължават да спасяват милиони животи по света – наследство, започнало с една историческа снимка преди 130 години.