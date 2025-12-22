Без промяна в цената на потребителската кошница в началото на празничната седмица

В началото на празничната седмица няма промяна в стойността на потребителската кошница, отчита Комисията по стоковите борси и тържищата (КСБТ). По данни на комисията за последните седем дни тя остава 101 лева, колкото е била и през предходната седмица.

Не се наблюдават съществени ценови колебания при повечето основни хранителни продукти на едро.



С отхвърлянето на Бюджет 2026 се анулират планираните увеличения на доходите в обществения сектор с една обща, хоризонтална политика от 10%. Социалният мир не може да бъде жертван в името на политически игри, пише още в позицията

Изключение правят краставиците, при които се отчита увеличение на цената с около 40 стотинки. От КСБТ обясняват поскъпването с ограниченото предлагане и високото търсене в този период, като подчертават, че не става въпрос за спекула.

„Краставицата е шампион по нарастване на цената, но нищо спекулативно няма тук. Просто количеството на предлаганата краставица е твърде малко“, заявиха от комисията.

В рамките на брифинга бяха представени и данни от Комисията за защита на потребителите (КЗП), която също се включи в пресконференцията. От началото на проверките са глобени 50 търговци за необосновано повишение на цените.

Наложените санкции са в размер между 50 000 и 100 000 лева, в зависимост от нарушението, като глобите са наложени на търговци от цялата страна. Най-често установените нарушения са при стоки като месо, шоколад, краставици и картофи.

От КСБТ подчертават, че 88,5% от наблюдаваните продукти не са променили цените си – нито нагоре, нито надолу, въпреки общественото напрежение и опасенията от спекула около празниците.

„Нямаме явление на пазара, което да е необичайно или да е свързано с други фактори“, посочиха още от комисията.