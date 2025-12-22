  • Instagram
Оставиха в ареста мъжа, обвинен, че е потрошил 215 надгробни плочи

Оставиха в ареста мъжа, обвинен, че е потрошил 215 надгробни плочи
По искане на Софийската районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишния мъж с инициали Ж.И. за повреждането и унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища - вандалски акт, невиждан по мащабите си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 декември 2025 г. около 20.30 часа на Централни софийски гробища обвиняемият е унищожил и повредил 215 надгробни плочи и урни на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.


Осквернена памет: Невиждан по мащабите си вандалски акт на Централните софийски гробища

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор Ж.И. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

