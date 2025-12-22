Златото и среброто счупиха исторически рекорди

Борсовите цени на златото и среброто обновиха историческите си рекорди тази сутрин, а платината достигна най-високата си стойност от лятото на 2008 година. Данните от търговията на Нюйоркската борса Comex показват устойчив възходящ тренд при благородните метали, който продължава да привлича вниманието на инвеститорите.

Исторически връх за златото

Към 06:34 часа българско време цената на февруарския фючърс на златото се повиши с 0,92% спрямо предходното затваряне. Ценният метал добави 40,15 долара към стойността си и се търгуваше на нива от 4 427,3 долара за тройунция. Минути по-рано котировките достигнаха абсолютния исторически максимум от 4 429 долара за унция, показват данните от борсовата търговия.

Среброто и платината следват тренда

Мартенският фючърс на среброто отбеляза още по-сериозен ръст от 2,88% и достигна цена от 69,44 долара за унция. По време на ранната търговия котировките също обновиха рекорда си, като се повишиха до 69,515 долара.

Значителен скок отбеляза и платината. Цената на януарския фючърс се повиши с 4,16% спрямо предходното затваряне и достигна 2 102,5 долара за тройунция. Това е първият път от лятото на 2008 година, в който показателят надхвърля психологическата граница от 2 100 долара.