БНБ разкри как да разпознаем фалшивото евро

С наближаването на 1 януари 2026 година, когато България официално ще се присъедини към еврозоната, въпросът за сигурността на новите парични знаци става ключов за всеки гражданин. Въпреки че еврото е една от най-защитните валути в света, рискът от фалшификации съществува, предупреждават финансови експерти.

За да се предпазят от измами, потребителите трябва да познават основните защитни елементи на банкнотите. Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) препоръчват използването на лесен и бърз метод за проверка, известен като "Пипни – Вгледай се – Наклони".

Първата стъпка в проверката е физическото усещане на банкнотата. Истинските евробанкноти се отпечатват на специална хартия от чист памук, която създава специфично усещане за здравина и плътност – тя трябва да "шумоли" при пипане, а не да е мека като обикновена хартия.

"По лицевата страна на банкнотите има къси релефни чертички в левия и десния край," посочват от ЕЦБ в официалните си указания за сигурност. Този релефен печат се усеща и върху основното изображение, надписите и голямото число на номинала.

Методът "Вгледай се"

Когато банкнотата се постави срещу светлина, трябва да станат видими три ключови елемента:

Воден знак: В празното поле се появява нежно изображение на портрета на Европа (митологична фигура), заедно със стойността на банкнотата.

Предпазна нишка: Тя изглежда като тъмна линия, преминаваща вертикално през банкнотата. Върху нея с дребен шрифт са изписани символът "€" и стойността на купюра.

Прозорче с портрет: При банкнотите от 20 евро и повече, в горната част на холограмната лента има прозрачно прозорче, в което срещу светлина се вижда портретът на Европа.

Методът "Наклони"

При раздвижване на банкнотата защитните елементи променят своя вид. Сребристата ивица в дясната част разкрива портрет на Европа, символа на еврото и номинала.

Важен детайл е "смарагдовото число" в долния ляв ъгъл. "При накланяне на банкнотата числото променя цвета си от смарагдовозелен в тъмносин, като се вижда ефект на светлината, която се движи нагоре-надолу," обясняват експертите от БНБ.

Митове за произхода

Често срещано притеснение е дали мястото на отпечатване влияе на валидността на парите. Всяка банкнота има сериен номер с буквен код, който показва държавата на произход (напр. "X" за Германия, "Y" за Гърция, "U" за Франция). Финансистите са категорични – това няма никакво отношение към стойността или истинността на парите. Всички евробанкноти са законно платежно средство във всички 20 държави от еврозоната, независимо къде са емитирани.

Сигурност при монетите

При монетите проверката също е възможна чрез визуален оглед. Монетите от 1 и 2 евро са изработени от два различни метала (биметални), което ги прави изключително трудни за фалшифициране. Макар всяка държава да има собствен дизайн на гърба (българските ще изобразяват Мадарския конник, Св. Иван Рилски и Паисий Хилендарски), всички монети са валидни навсякъде в еврозоната.

При съмнение за неистинска банкнота, гражданите не трябва да я използват за плащане, тъй като това представлява престъпление. Препоръката е съмнителните пари да се занесат за проверка в най-близката банка или в полицията.