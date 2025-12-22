  • Instagram
Гранична полиция отбелязва своя празник

Гранична полиция отбелязва своя празник
На 22 декември 1887 г. е приет първият Закон за пограничната стража, с който охраната на границата се възлага на вътрешното министерство.

Тържествата започнаха в 10:00 часа с полагане на венци пред паметника на загиналите полицаи в градинката на църквата „Св. Седмочисленици“ в София. На церемонията присъства премиерът в оставка Росен Желязков.

Отбелязваме Европейския ден на единния номер за спешни повиквания 112 (СНИМКИ)

Денят е обявен за професионален празник на граничната полиция на 24 декември 1992 г. и ще бъде отбелязан с различни прояви.

