Гранична полиция отбелязва своя празник
На 22 декември 1887 г. е приет първият Закон за пограничната стража, с който охраната на границата се възлага на вътрешното министерство.
Тържествата започнаха в 10:00 часа с полагане на венци пред паметника на загиналите полицаи в градинката на църквата „Св. Седмочисленици“ в София. На церемонията присъства премиерът в оставка Росен Желязков.
Денят е обявен за професионален празник на граничната полиция на 24 декември 1992 г. и ще бъде отбелязан с различни прояви.
