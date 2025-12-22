Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал
Високопоставен руски военен загина при взрив на автомобил в Москва, след като първоначалните информации по-рано през деня описваха инцидента като опит за убийство, при който той е бил тежко ранен.
Сутринта в интернет се разпространиха твърдения, че е извършено нападение срещу генерал-майор Фанил Сарваров от Руските въоръжени сили. Руски Telegram канали съобщиха, че взривът е станал в двора на жилищна сграда на улица „Ясенева“ в южната част на столицата, в момента когато офицерът се е качвал в автомобила си.
Според тези информации 56-годишният генерал току-що е седнал в своя Kia Sorento и е потеглял, когато е избухнало взривно устройство. Колата е била сериозно повредена. Сарваров е изваден от отломките с множество осколъчни рани и счупвания и е бил откаран в болница в тежко състояние.
По-късно през деня руският Следствен комитет потвърди, че пострадалият, идентифициран като генерал-лейтенант Фанил Сарваров, е починал от получените наранявания. Разследващите заявиха, че взривът е причинен от самоделно взривно устройство, умишлено поставено под шофьорската седалка, което сочи към целенасочено нападение.
Наказателното производство се води по текстове за убийство по начин, застрашаващ обществото, както и за незаконно притежание и трафик на взривни вещества. По официални данни взривът е повредил и няколко паркирани наблизо автомобила.
Руските власти съобщиха, че една от работните версии е връзка с украинските разузнавателни служби, тъй като подобни атаки на руска територия и преди са били приписвани на Киев. Руски медии отбелязват, че украински официални лица в миналото са били обвинявани в използване на взривни устройства за ликвидиране на военни и обществени фигури.
Инцидентът възроди спомени за предишни нападения, включително случая от декември миналата година, когато бомба, скрита в електрическа тротинетка, уби генерал-лейтенант Игор Кирилов, командир на войските за ядрена, химическа и биологична защита на Русия, заедно с неговия адютант. Тази атака бе определена от разследващите като украинска специална операция.
На този фон по-ранни публикации припомниха и твърдения на украински медии, че бойци от украинското военно разузнаване са извършвали ответни операции на руска територия. Според RBC Ukraine една такава операция е проведена край селището Щитова в Приморски край, където е разположен 47-и отделен десантно-щурмови батальон от 155-а гвардейска бригада морска пехота. Подразделението е участвало в бойни действия край Киев, Вухледар, Мариупол, както и в направленията Курск и Покровск.
Съобщава се още, че украинското разузнаване е ликвидирало подполковник от Руската национална гвардия Росгвардия, както и още двама военнослужещи край селището Тамбукан в Ставрополски край.
Междувременно бяха разкрити и подробности за кариерата на Сарваров. Той е професионален офицер с боен опит от контратерористични операции в южните райони на Русия в края на 90-те и началото на 2000-те години. През 2016 година е назначен да оглави структурата, отговаряща за оперативната подготовка на висшия офицерски състав чрез щабни учения и мащабни военни тренировки. По-рано в кариерата си е участвал и в руската военна операция в Сирия.
