Мария Цънцарова: Свалиха ме от ефира на bTV
Водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова официално обяви, че е свалена от ефир. Журналистката потвърди новината, която циркулираше като слух от края на миналата седмица, чрез емоционална публикация в личния си профил във Facebook тази сутрин.
"Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник“. Извинявам се, уважаеми зрители. Винаги съм внимавала да не греша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок“", написа Цънцарова.
