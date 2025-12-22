Кои органи страдат най-много по празниците?
Коледните и новогодишните празници са период, в който много хора си позволяват повече – повече храна, повече алкохол, повече „изключения и отклонения“ от обичайния режим. За медиците от Военномедицинска академия (ВМА) обаче това е и време, в което ясно се вижда как тази свобода се отразява на човешкия организъм.
По празниците не се появяват нови заболявания.
Най-често се обострят стари „проблеми“ и се стига до остри състояния, причинени от прекаляване, казва доц. Людмила Нейкова, началник на Клиника „Спешна токсикология“ във ВМА.
Според нея, няколко жизненоважни органа и системи поемат основния удар в празничните дни.
Черният дроб – първият, който се претоварва.
Черният дроб е органът, който най-често страда при празничните интоксикации. Причината е, че той поема основната роля в разграждането на алкохола, на храната и много от медикаментите. Особено опасни са комбинациите между алкохол и обезболяващи препарати, съдържащи парацетамол.
Стомахът и панкреасът – жертви на преяждането.
Обилната празнична трапеза е сериозно изпитание за цялата храносмилателна система. След коледните пости или продължително гладуване през деня, вечерното преяждане води до остро натоварване на стомаха и панкреаса – секретираните от тях ензими имат „много работа“. През спешното на ВМА често се приемат пациенти със силни коремни болки, упорито повръщане и остри панкреатити. Това не е безобидно състояние и изисква болнично лечение.По думите на доц. Нейкова, алкохолът допълнително засилва риска, особено в комбинация с дразнещи, тежки храни.
Сърцето и кръвоносната система – скритият риск.
Празниците са опасен период и за хората със сърдечно-съдови заболявания. Алкохолът и преяждането водят до резки колебания в артериалното налягане и сърдечния ритъм. При хора със сърдечни проблеми това може да провокира сериозни инциденти, предупреждава началникът на Клиниката по спешна токсикология. Особено рискови са случаите, при които алкохолът се комбинира с лекарства за кръвно налягане или сърдечни аритмии.
Мозъкът и нервната система – подценяваната жертва.
Алкохолът, наркотичните вещества и седативните медикаменти действат директно върху централната нервна система. Сънливостта, объркаността, лошите координация и концентрация често се приемат като нормални последици от празника. Не са редки и състояния със загуба на съзнание, което налага спешна медицинска помощ и „провал“ на празника. В действителност това е признак на сериозна интоксикация, подчертава доц. Нейкова. Комбинацията между алкохол и успокоителни или наркотици е сред най-опасните. Тя може да доведе до потискане на дишането и животозастрашаващи състояния.
Бъбреците – страдат тихо.
Недостатъчният прием на вода, съчетан с употреба на много алкохол и обилна храна, натоварва сериозно бъбреците. Дехидратацията по празниците е честа. Бъбреците страдат, а това се усеща със закъснение.
Наркотиците – допълнителен рисков фактор.
По празниците се увеличават и случаите на интоксикации, свързани с употреба на различни наркотични вещества. Комбинирането на наркотик с алкохол е изключително опасно. Реакциите са непредвидими и непредсказуеми, с риск за живота.
Как да не увредим организма си по празниците?
Доц. Людмила Нейкова е категорична, че превенцията е напълно възможна: Не е нужно да се лишаваме, а да бъдем разумни. Основните ѝ съвети са:
• умерено хранене и избягване на преяждане;
• ограничаване на алкохола, без смесване на различни питиета и без смесване с медикаменти;
• достатъчен прием на вода;
• избягване употреба на наркотични вещества;
• своевременно търсене на лекарска помощ при сериозни, тревожни симптоми.
Човешкият организмът има граници и те са строго индивидуални.
Празниците не отменят биологията, обобщава доц. Людмила Нейкова.
