Важен съвет в навечерието на влизането на еврото: Плащайте с карта!

Празничните дни не се отличават от другите дни в годината, освен това че ние бързаме, нямаме време.

Тази година има още един фактор и това е въвеждането на нова валута и освен че сме припряни и бързаме да си изпълним списъка със задачи и покупки, ще трябва да калкулираме малко повече - да внимаваме с двете валути". Това заяви пред БНР Богомил Николов, председател на “Активни потребители”:

"Мисля, че всеки човек е наясно, защото имахме два месеца за подготовка и би трябвало да го е взел предвид от време и единствените наши опасения са свързани с вече края на празниците и първите дни от Новата година, защото имаме пет почивни дни - първи, втори, трети и четвърти януари. Това означава, че в първия ден на Новата година вече еврото ще бъде законно платежно средство и ние още от месеци препоръчваме на хората в началото на годината да преминат в евро, а не към лева, само че няма да има къде да си смените пари. До четвърти януари банките ще бъдат затворени, така че ще се наложи в тези четири почивни дни да продължим да плащаме с левове, освен ако нямаме приготвено някакво евро. Това може да бъде един вид предизвикателство".

"Най-добрият вариант за плащане е с карта. Хората, които плащат с карта, почти няма да усетят нищо", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" председателят на “Активни потребители”.

