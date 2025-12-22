ПСС: Тръгвайте добре екипирани, за да не рискувате живота си и този на 10 спасители

Липсата на подходяща зимна екипировка и подценяването на планинските условия станаха причина за трагичен инцидент в Пирин през почивните дни. Турист загина на място, след като падна от над 300 метра височина в района на връх Вихрен по време на преход по зимния маршрут, известен като "Джамджиев ръб".

Инцидентът е станал в събота около 11:30 часа, когато е подаден сигнал в базата на Планинската спасителна служба (ПСС) в Банско. Заради изключително трудния терен в операцията е включен медицински хеликоптер, който е транспортирал двама спасители в близост до мястото на злополуката. За съжаление, при достигането до пострадалия е установена смъртта му.



Началникът на ПСС – Банско разкри подробности за причините, довели до фаталния край. По думите му загиналият е бил абсолютно неподготвен за зимните условия във високата планина.

"Това, което беше най-обезпокоително, е че пострадалият е бил без котки и без каска. В този район и при тези условия това е меко казано несериозно", заяви Благовест Обецанов, цитиран от БНТ.

Според първоначалната информация двамата туристи не са били обвързани с въже помежду си, въпреки опасния маршрут. При подхлъзване мъжът е полетял по стръмния снежен склон, преминал е през скален праг и е паднал в пропастта. Неговият спътник е бил екипиран с котки, но загиналият не е разполагал с такива.

Спасителите апелират за отговорност

От Планинската спасителна служба към БЧК отново призоваха за повишено внимание и отговорно поведение в планината. Експертите напомнят, че подценяването на ситуацията и липсата на екипировка често водят до фатални последици.

Само през последната седмица са регистрирани няколко тежки инцидента в планините, включително и на Витоша. Спасителите съветват туристите задължително да използват пълна зимна екипировка, да имат планинска застраховка и да тръгват с добре заредени мобилни телефони.