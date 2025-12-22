Депутатската ваканция започна: Следващото пленарно заседание е насрочено за 14 януари

Депутатите излизат във ваканция от 22 декември до 10 януари.

Така, ще влезем в новата 2026 година без редовен бюджет и с правителство в оставка.

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари, сряда от 9 часа.

Преди това обаче очакваме от президентът Румен Радев да обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство

Миналата седмица в изявление държавният ни глава каза, че ще го направи непосредствено след нова година.

Междувременно стана ясно, че Рая Назарян няма да приеме поста служебен премиер. Това заяви в предаването "Защо, господин министър?" заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ и бивш социален министър Деница Сачева.