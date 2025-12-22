Без Цънцарова и Йочев по БТВ тази сутрин

Предаването "Тази сутрин" на бТВ ще има временни водещи, които ще се редуват в следващите две седмици.

Това стана известно с първото му издание днес, понеделник (22 декември), след като след последното излъчване в петък (19 декември) се разбра за отстраняване на водещата Мария Цънцарова.

Репортерът Росен Цветков, който и друг път е замествал водещи включително в сутрешния блок, посрещна зрителите и обяви, че Златимир Йочев, който го прави по това време е в коледен отпуск.

Той не каза нищо за Цънцарова.