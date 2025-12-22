Без Цънцарова и Йочев по БТВ тази сутрин
Предаването "Тази сутрин" на бТВ ще има временни водещи, които ще се редуват в следващите две седмици.
Това стана известно с първото му издание днес, понеделник (22 декември), след като след последното излъчване в петък (19 декември) се разбра за отстраняване на водещата Мария Цънцарова.
Репортерът Росен Цветков, който и друг път е замествал водещи включително в сутрешния блок, посрещна зрителите и обяви, че Златимир Йочев, който го прави по това време е в коледен отпуск.
Той не каза нищо за Цънцарова.
Още по темата:
- » Мария Цънцарова: Свалиха ме от ефира на bTV
- » Интернет гърми! Махат ли Цънцарова и Йочев от ефир?
- » Цънцарова напуска "Тази сутрин", ето къде отива
Коментирай
Най-четено от Любопитно
Подробен седмичен хороскоп от 22 до 28 декември14:00 20.12.2025 | Любопитно
Гал Сасон с прогнозата си за 2026 г. и за всяка зодия20:45 16.12.2025 | Любопитно
Последно от Любопитно