Онлайн магазини таксуват "безплатна" доставка при грешен избор на куриер

Предпразничното пазаруване крие рискове от неочаквани разходи, дори когато търговците рекламират "безплатна доставка". За това предупредиха от онлайн платформата "Ние, потребителите" броени дни преди Коледа. Много електронни магазини обявяват нулева цена за транспорт, но тя често важи само при специфични условия, които клиентите пропускат в бързината.

Капанът на "безплатната" услуга

Според експертите, масова практика е търговците да поемат разходите за доставка само до определен тип локация – например до офис на конкретна куриерска фирма или до физически обект на магазина. Ако потребителят избере доставка до личен адрес или посочи куриер, с който търговецът няма преференциален договор, цената може да скочи драстично.



"По време на празниците има оферти, които изтичат буквално след часове, ние много бързаме и не внимаваме за всички условия", заяви Габриела Руменова, създател на платформата "Ние, потребителите", в ефира на Bulgaria ON AIR.

10 лева такса за лекарства

Като фрапиращ пример Руменова посочи случай с жена, поръчала лекарства от онлайн аптека. Въпреки надписа "безплатна доставка" до продуктите, при получаването в куриерския офис клиентката е била таксувана с близо 10 лева за транспорт.

При последвалата проверка се оказва, че безплатната опция е важала само за един конкретен куриерски оператор, докато жената е избрала друг. Търговецът е обяснил разликата едва след телефонен разговор, иницииран от потърпевшата.

Задължения на търговците

Законът задължава онлайн търговците да предоставят ясна информация за крайната цена непосредствено преди финализирането на поръчката.

"Има бутон за потвърждаване на поръчката със задължение за плащане, който търговецът е длъжен по закон да поддържа, и до него трябва да е изписано ясно колко ще дължи потребителят за тази своя покупка", обясни Габриела Руменова.

Тя съветва потребителите да бъдат особено внимателни на финалната стъпка от пазаруването и да проверяват дали сумата за доставка се е променила след избора на адрес или куриер. Дори информацията да е налична в "Общите условия", подвеждащото представяне на услугата като "безплатна" на видно място може да се тълкува като нелоялна търговска практика.