Еконт и Спиди въвеждат нови правила за плащане от 1 януари

От 1 януари 2026 година България става част от еврозоната, а еврото ще бъде официалната валута в страната. Водещите куриерски компании Еконт и Спиди обявиха конкретните промени, които ще настъпят при изпращането и получаването на пратки, както и правилата за разплащане по време на преходния период.

Смесено плащане до 31 януари

В периода на двойно обращение – от 1 януари (четвъртък) до 31 януари (събота) 2026 година, клиентите ще могат да плащат куриерските услуги и наложените платежи смесено – в лева или в евро. Това съобщиха официално от Еконт.



"През периода на двойно обращение ще виждате сумите за услугите, изписани едновременно в евро и лева. Можете да платите за куриерската услуга или наложения платеж, като комбинирате двете валути", посочват от компанията.

Важно уточнение е, че от 1 февруари 2026 година (неделя) разплащанията ще се извършват единствено в евро.

Връщане на ресто и ограничения за монети

И двете куриерски компании ще връщат ресто приоритетно в евро, дори ако плащането е извършено в лева. От Спиди уточняват, че ако заплащате в лева в брой, рестото ще бъде в евро.

От Еконт въвеждат конкретно ограничение за монетите – ще се приемат до 50 броя монети в лева за едно плащане, докато за монетите в евро няма да има количествено ограничение. В случаите, когато в конкретен офис няма достатъчно наличност в евро, сумата на рестото може да бъде изплатена в лева.



Като облекчение за потребителите, Еконт премахва таксата от 1.30 лева за преводи в еврозоната при получаване на наложен платеж. Таксата за преводи към сметки извън еврозоната остава непроменена в размер на 10 евро.

Автоматично превалутиране по фиксиран курс

Всички цени на услугите ще бъдат преизчислени автоматично по официалния фиксиран курс на Българската народна банка: 1 евро = 1.95583 лева.

"Спиди няма да променя цените на услугите си при превалутирането и цените в евро ще отразяват точната левова равностойност спрямо официалния курс", уверяват от Спиди.

От компанията допълват, че всички параметри по сключените договори с клиенти остават без промяна. През цялата 2026 година цените ще бъдат обявени основно в евро, като на второ място ще фигурира референтна цена в лева за улеснение на потребителите.

За пратки на Еконт, които са изпратени през декември 2025 година, но получени през януари 2026 година, касовата бележка ще съдържа сумата в евро и нейната равностойност в лева