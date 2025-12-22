Топло и мъгливо днес, студено, но без сняг на Коледа

Днес ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла, съобщават от НИМХ.

Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево време. Ще е почти тихо, в източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5 и 10 градуса.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5 градуса, а на 2000 метра - около минус 1 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 11-13 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е около средната стойност за месеца и ще е без съществена промяна.

През повечето дни от новата седмица ще бъде облачно. Ще има и валежи от дъжд, повече по количество и на повече места в сряда, а през останалите дни ще са изолирани и съвсем слаби. Вятърът ще е слаб, в понеделник от североизток, във вторник и сряда ще се ориентира от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 5° и 10°.

В сряда късно през деня и през нощта срещу четвъртък, с ориентиране и усилване на вятъра от север ще започне да нахлува студен въздух. В четвъртък и петък температурите ще се понижат значително, ще са с малък денонощен ход, в петък предимно между минус 3° и 2°. Ще има валежи от дъжд, който в четвъртък в североизточните райони, Предбалкана и високите полета в Западна България, а в петък и в района на Странджа ще премине в сняг.

Засега изгледите са в четвъртък валежите да са слаби и на отделни места и не се очаква да се образува снежна покривка.

В петък се повишава вероятността за по-значителни валежи на места в Източна България.

В събота ще се задържи облачно, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е до умерен от североизток. Дневните температури ще се повишат слабо.