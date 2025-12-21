Български проект покорява света: Destinations TV стартира с 240 милиона зрители!

Глобалният проект Destinations TV – нов международен канал с потенциална аудитория над 240 милиона зрители – е изцяло българска продукция, изградена с едни от най-модерните технологии в света, включително иновации, свързвани с разработките на Илон Мъск.

Каналът стартира през януари 2026 г. и ще се разпространява в повече от 150 държави в Африка, Азия, Европа, Дубай и Турция.

Първите епизоди - в Занзибар

Първите епизоди отвеждат зрителите в Занзибар, а след това — в Тасос и Крит. Красивата Наталия Гуркова и Атанас Лазаров представят гръцкия остров Тасос чрез четири авторски епизода, посветени на местната култура, изкуство и кулинария.

Особен акцент е поставен върху България – природните ѝ чудеса, традициите и непознатите истории. В програмата са включени над 30 епизода "Природа.БГ" с автор Кристиян Николов, които показват за първи път пред международна аудитория кадри от Рила, Родопите, Пирин, Стара планина, пещери, езера, манастири и скрити локации, недостъпни за масовия турист.

Сред ранните емблематични епизоди е възстановка на древния обичай „Къна“ от село Лъжница, Гоцеделчевско — сватбата на Айфер и Рамзи Хаджи, на която присъстват гости от Ню Йорк, Калифорния и Лос Анджелис.

Обичаи и традиции

"1000 души станаха свидетели на обичая — много истински, много прочувствен. 40 момчета държаха запалени факли, а 40 момичета танцуваха около младоженците", разказва продуцентът Атанас Лазаров.

Телевизията ще представя не само документални продукции, но и авторския формат „Дестинации с Атанас Лазаров“, в който актьори, певци, шеф-готвачи, обществени личности и инфлуенсъри разказват света през собствения си поглед. Форматът съчетава културен туризъм, гастрономия, мода, изкуство, човешки истории, световни фестивали и wellness дестинации.

Destinations TV ще бъде достъпна чрез сателит, FAST TV, OTT платформи, както и в YouTube, Instagram и LinkedIn. В България каналът ще се разпространява от A1, Vivacom и Yettel.

Зад проекта стоят Максим Заеков, Пламен Петров, Емил Трандев, Георги Пицин, Антон Михалев, Иван Илиев и Пламен Иванов. Творческото ръководство е поверено на Пейо Пеев с участието на Галя Георгиева.