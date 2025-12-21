Първан Симеонов: Партия "Трети март"? Отровен двойник и менте!

Учредената в Несебър партия "3 март", която твърди, че приема президента Румен Радев за неформален лидер, прилича на нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра. Това коментира социологът Първан Симеонов пред Би Ти Ви.

Радев вероятно има много писти, на които да кацне, ако ще каца, тази е твърде къса за него. Ако съм на Радев, по-скоро бих разполагал по места спящи клетки с що-годе читави хора и бих кацнал малко преди изборите, за да развия бърза, мажоритарна кампания около централизиран образ, без да ми гледат много хората по места, каза Симеонов. Той напомни за партиите ментата на царя през 2001 г.

Според социолога обаче изглежда, че президентът сега няма да прави нищо. България просто няма пари сега, харчиха тези, харчиха предните, предстоят трудни периоди. Политическите нрави погледнете - ако не изкара мнозинство, трябва да се договаря с някои. ГЕРБ се държи като затворена структура, лидерът им говори като на група за взаимно изслушване, капсулирани са и излъчват омраза към всички останали.

Либералите говорят само за прасета и тикви - дехуманизация, за бесене, изправяне пред стената. Пеевският лагер е една отделна вселена, живеят в изкуствен свят, останалите са мръшляци. Президентският лагер излъчва ехидност към всички останали. Как ще преговарят тези хора утре. Час по-скоро политиците трябва да започнат да си говорят, ненапразно за нова кръгла маса вече се говори от отделни фигури.