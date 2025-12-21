Ушаков: Промените в мирния план за Украйна на Киев и Европа ни отдалечават от споразумение

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Това не е прогноза. Аз съм повече от сигурен, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, определено не подобряват възможностите за постигане на дългосрочен мир", каза Ушаков пред журналисти, цитиран от bTV.

Европейските и украинските преговарящи обсъждат набор от промени в предложеното от САЩ мирно споразумение, което има за цел да сложи край на войната, продължаваща вече почти четири години. Засега не е ясно какви точно изменения са направени спрямо първоначалните предложения на Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Американските преговарящи - специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър - се срещнаха вчера с руски представители във Флорида.

След разговорите специалният пратеник на Путин - Кирил Дмитриев, заяви пред репортери, че преговорите са били конструктивни и ще продължат и днес.