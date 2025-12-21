  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +8
Пловдив: +6 / +9
Варна: +6 / +7
Сандански: +7 / +9
Русе: +5 / +6
Добрич: +4 / +4
Видин: +4 / +5
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +4 / +5
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +3 / +4
Стара Загора: +3 / +4

Рекордни намаления: Зеленчуци по 11 ст./кг, но не в България...

  • Сподели в:
  • Viber
Рекордни намаления: Зеленчуци по 11 ст./кг, но не в България...

Pikist
A A+ A++ A

В английските супермаркети влязоха в коледна война за клиенти, което доведе до рекордни намаления. Популярни зеленчуци, които традиционно се слагат на празничната трапеза, бяха пуснати за по 5 пенса или 11 стотинки на килограм.

Коледа в английските супермаркети подрани, тъй като Централната банка на Англия тази седмица намали основния лихвен процент на 3,75%, което е най-ниското ниво от почти 3 години. Това означава, че хората ще плащат по-ниски вноски по кредитите си и ще имат повече при за себе си. Експресни проучвания показаха, че те се готвят да похарчат над 24 млрд. паунда за Коледа, което е с 3,5% повече спрямо миналата година, предаде NOVA.

Затова и магазините се състезават ожесточено за тези пари. Всички големи супермаркети пуснаха зеленчуци на цени между 5 и 15 пенса или между 11 и 33 стотинки, като някои търговци се наложи да въведат и лимит от по 4 или 8 опаковки от вид, след като се сблъскаха с голям интерес към промоцията си.

Фермерският съюз пък се обяви против намаленията, тъй като създават погрешна представа за себестойността на английските зеленчуци. Веригите обаче отговориха, че всичко е за тяхна сметка и производителите получават пълната цена, на която продават продукцията си. Така че няма ощетени, а само повече помощ за борещите се с коледните разходи хора.

#Великобритания

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите