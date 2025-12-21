Недялко Йорданов: Не харесвам политика Борисов, но като човек е добър - спаси ми живота!

Писателят Недялко Йорданов разкри любопитни моменти от познанството си с Бойко Борисов, в които го описа като човек. Не харесвам политика Борисов, но като човек той е добър, бе категоричен поетът в ефира на БНТ.

Докато Борисов е бил главен секретар, лично му се обадил по телефона, за да му каже, че много харесва неговите песни и да му изпрати текстовете. "Много се изненадах тогава.", призна творецът. После лидерът на ГЕРБ редовно ходел на концертите му. Впоследствие, вероятно по времето на кметския период на Борисов, той светкавично оправял нередности, за които писателят споделял - както за трамваите по Витошка, която стана пешеходна зона, така и за проблеми в болница "Токуда".

Отношенията им обаче замръзнали покрай лични драми. Когато взривиха редакцията на сина ми, му написах гневно писмо. Той каза: "Голяма работа". Как може това да не се разследва?, възмути се писателят.

Той спомена и драмата с големия си син Асен Йорданов - собственик на сайта "Бивол". Четирима искаха да го убият по поръчка, той като каратист, та успя да се спаси, разказа Йорданов.

И се възмути: "Как може - ти си премиер, да не се намесиш. Така се почувствах се лично обиден прекратих отношения."

Въпреки края на доброто познанство, Недялко Йорданов обаче остава завинаги благодарен на Борисов, който спасил живота му.

Щях да умра в Бургас от много гадно инфекциозно заболяване, отивах си, сподели той. И изведнъж дойдоха с една носилка, качиха ме на самолет и ме докараха в София във ВМА. Това ми спаси живота. Борисов чул за мен, разбрал и изпратил самолета само за мен. Това ми спаси живота. Мога ли да забравя това!, признателен е писателят. И обобщи мнението си за Борисов - не приемам Борисов политика, но човекът Борисов е друго - той е добър човек. Лош политик, но добър човек.

Не бих казал, че той би искал да бъде на власт. Той би искал да е встрани, но да командва - така вижда настройките на лидера на ГЕРБ писателят.



