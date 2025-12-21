Как котките лекуват: Къде да поставите пухкавелко, за да се отървете от болести и проблеми

В съвременния свят човек е изправен пред постоянен стрес и безредици. Понякога на всички ни липсват просто удобство, топлина и спокойствие. И кой може да бъде по-удобен от меките, пухкави и мъркащи котки? Те не само саъздават уют в най-чиста форма, но също така могат да лекуват много заболявания.

Вижте къде да поставите вашата котка, за да се отървете от болести и проблеми!

Благоприятният ефект на котките върху човешкото здраве е факт отдавна. Тяхното търпение и топлина облекчават стреса и умората, дават усещане за комфорт и спокойствие. Котките правят това всеки ден, но когато се разболеем, те се опитват да ни помогнат с пълна сила. Котките, които лекуват хората не са необичайно явление. Те лежат на възпалено място например, отнемайки болката.

Често котките са упреквани, че не показват любов към своите господари. Но има много примери, при които котките лекуват болести дори в ущърб на себе си. Това се случи с една котка, чийто собственик получи рак. Опитвайки се да излекува мъжа, самата тя се разболява, а стопанинът се възстановил. Това не е ли проява на преданост и любов?

Котките отнемат отрицателната енергия от организма, като по този начин помагат да се отървем от болести. Всъщност не е нужно да насилвате котката, просто я вдигнете и я гушнете. Обикновено те идват сами и лягат на болезненото място, а след като са наситени с енергия, те незабавно напускат.

Да видим какви болести могат да лекуват нашите домашни любимци - котките!

Сърдечно-съдова система

Има много истории за това как котките спасяват своите стопани от сърдечен удар. При пациенти, които наскоро са имали сърдечна атака, налягането и пулсът се нормализират, ако котката се прегърне за няколко минути. Също така, галенето на котката намалява кръвното налягане при пациенти с хипертония.

Стомашно-чревния тракт

Котките помагат при проблеми в храносмилателната система. Тук повече ефект имат късокосместите котки.

Нервна система

Котките също са отлични психотерапевти. Те са в състояние да облекчат умората, стреса и мигрената. Особено добре влияят дългокосместите котки.

Тези пухкави лекари също са доказави в областта на психотерапията. Пациентите, които имат психическо разстройство, не се дразнят от котките, защото те ги успокояват. За да се оттървете от депресията, достатъчно е да си играете с котка поне 20 минути на ден.

А котките са чудесни слушатели. Много от собствениците "разговарят" с котките си и това помага да се справят с различни проблеми. Много по-лесно е да излееш душата на котката и тя няма да разккрие тайните ти.

Безсъние

Много често безсънието идва от стрес и свръхвъзбуда. Преди да вземете успокоителни или хапчета за сън, опитайте се да лекувате с помощта на котка. За да направите това, трябва да поставите котката на челото си поне за 5 минути. И още по-добре е да спите с вашия домашен любимец, той ще защити съня ви, ще отнеме отрицателната енергия и лошите мисли.

Имунна система

Котката може да подобри имунитета ви. Мъркането е с честота от 4-16 Hz, поради което има положителен ефект върху човешката имунна система.

Кости и стави

Учените предполагат, че котките наподобяват ултразвуковото лечение. Благодарение на това можете да ускорите заздравяването на раните и да подобрите растежа и укрепването на костите. Представителите на персийската порода помагат за облекчаване на ставната болка при артрит. Те са най-добрата превенция на остеохондрозата и остеопорозата при възрастните хора.

Дълголетие

Котките оказват положително влияние върху продължителността на живота на техните собственици. Изследванията на Института по геронтология доказват, че собствениците на котки живеят 5-10 години по-дълго от тези, които нямат пухкави домашни любимци. Кръвното налягане на тези хора е по-стабилно и нивото на холестерола в кръвта е много по-ниско.

Котките са най-любвеобилните и сладки същества, които могат да донесат комфорт и топлина в живота ви. Може би понякога котките не показват любов към човек по обичайния начин, но те могат да ни лекуват, като по този начин доказват тяхната лоялност и приивързаност.

