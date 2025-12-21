Венелин Петков каза истината за Цънцарова, bTV, Пеевски, Борисов и цензурата!

Дългогодишният журналист и бивш директор „Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV Венелин Петков говори ексклузивно за "Седмицата на Дарик", след като стана ясна новината, че водещата на сутрешния блок на телевизията Мария Цънцарова вероятно е свалена от ефир. Венелин Петков открехна завесата и разкри истината ца Цънцарова, bTV, Делян Пеевски и Бойко Борисов и цензурата.

„bTV ни казва, че има пиар отдел, пред който е възложена невъзможната мисия да се заметат последствията от поредното неадекватно решение. Сваля се от ефир знаково лице, което е против нуждата в момента на обществото. Имаме протести и ще продължи да има, в този момент излиза компанията, която притежава bTV, да се раздели с едно от знаковите си лица. Пиар отделът има невъзможната задача да овладее ситуация, която е извън контрол“, заяви Венелин Петков.

„Не мисля, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са били изненади. Кампанията в жълто-кафявите медии за това да бъде свалена Мария Цънцарова от екран е отдавна. Подготвяше се почвата. Това е стандартен модел. Случва се всеки път преди всяко знаково сваляне от ефир на журналист в голяма медия“, каза още той.

„Писанията относно кой кога става и отива на работа – не е нещо ново. В случая на Мария все пак активното мероприятие се свежда до глупости, написани в кафявите медии. Тя е свалена от екран точно в навечерието на Коледа. Това е практика на компанията, притежаваща bTV. Това се случи на мен, случи се на колегите от Словения и Словакия. В това няма нищо ново и необичайно. Това е знак за нещо, което зрителите не разбират. Аз мога да го обясня. Всички зрители трябва да знаят, че bTV Media Group не е самостоятелна компания, която взима самостоятелни решения. Решенията не се взимат в София, а в Прага, където е централата на тази компания. Това е практика още от времето, в което аз бях „Директор новини, актуални предавания и спорт“ в bTV. Сега съм сигурен, че най-вероятно всички ключови решения, особено кой ще бъде видима фигура в ефир, се взимат в централата на компанията в Прага. Тук всички плюят bTV, но проблемът не е в bTV, а в собственика на тази компания и нещата и лицата, които не се виждат в ефира“, заяви Петков.

„За централата в Прага свалянето на един водещ от ефир е бизнес решение с бизнес последствия. За хората в Прага сътресенията, които последваха това решение, не са ясни. Тези хора не са наясно с обстановката в България изцяло. Вълната от протести и сътресения от 2012 година не е ясна на хората в Прага, които взимат решенията. Това решение може да доведе до сътресения в самата bTV и гледаемостта на предаванията. Това решение не е взето в София, категоричен съм. Това решение е взето също без да се отчетат реалностите в България. Това решение е знак за взаимоотношение между собственици на компанията и хората, от които зависи този бизнес да върви. Дали е Пеевски, Борисов или друг – това не мога да го заявя, но е знак за това“, коментира Венелин Петков.

„Ако Пеевски е човекът, който диктува кой бизнес ще е успешен или може да бъде сринат. Ако това е усещането за Пеевски, то да, категорично има усещане за Пеевски в bTV.“

„Откакто не съм в bTV, аз забелязвам, че там има срив на журналистиката на първо място. Няма да дискутирам забавните предавания. От гледна точка на журналистиката – тя на практика изчезна в bTV и бе заменена от инфотеймънт и политическа пропаганда. Ако Мария Цънцарова е лицето на това, което е останало в bTV, и медията се опитва да се раздели с нея – това е покъртително. Ако се махне публицистиката, остават само новините. Там има нула оригинални журналистически разследвания. Журналистика не се прави в студийна среда, а на терен. Последният истински силен разследващ репортаж в bTV бе на Мария Цънцарова преди 5 години. Това е последното сериозно разследване, което е направено в bTV“, коментира Петков.

„Последното разследване на bTV беше в последните ми месеци на директор и си спомням през какви премеждия сме преминали, за да види това разследване бял свят. Директорът на новините е между чука и наковалнята винаги. Той е равен по ранг с директорите на продажби, програма и юридическия отдел. През 2020 година всички рекламни договори бяха спрени. Изчезнаха рекламите в телевизиите. В NOVA имаше съкращения, в bTV нямаше. Единственият рекламодател в bTV в тази брутална година бе „Кредисимо“. В течение на това разследване се оказа, че „ХелпКарма“ и „Кредисимо“ са въвлечени. Имаше имейли и в един момент се оказа, че „ХелпКарма“/„Кредисимо“ ще прекратят рекламния си договор, ако разследването продължи. Тогава имаше скандали с директора на продажбите, защото това му е работа. Но за мен трябваше да бъдат показани злодеянията, които да бъдат прекратени. Разследването на Мария бе многопластово и изп. директор трябваше да вземе решение. Той искаше да е само юридически издържано. Мария го направи така, след това бе излъчено. Това е журналистика – не е задължително винаги да бъде политическо едно разследване.“

„След като ме отстраниха от bTV, една група от хора изчезнаха. Гена Трайкова напусна, защото не можа да се примири със ситуацията, а Валя Гиздарска бе уволнена. Това са били най-близките до моята позиция хора. Когато напусках bTV, казах, че зимата идва. Те се примириха и с Хекимян. Зимата в bTV продължава вече 5 години. Това е покъртително, което се случва. Това е проблемът със зимата в bTV, но и в NOVA е същата история. В БНТ е също по този начин, макар че БНТ е обществена телевизия и се финансира с нашите данъци“, заяви Венелин Петков.

„Раздялата между мен и bTV беше очевидно част от сделката за смяната на собствеността. В момента, в който бе сключена сделката, това предизвика промяна на всички нива. Изпълнителният директор Флориан Скала отказа категорично да се занимава с това. Едно от първите мениджърски решения беше отстраняването на „Директор новини, актуални предавания и спорт“, както и на „Директор Новини“. Аз дочух, че ще бъда отстранен от понеделник в петък и от понеделник новият директор ще бъде Антон Хекимян. Така и стана. Дали ще практикуваш активно журналистика и дали ще се занимаваш с инфотеймънт – това зависи от политиката на медията. Като отстраниш директора, който вярва в принципите на активната журналистика – това е знак. В bTV виждаме една осакатена редакция, която се занимава само с информация и не предизвиква обществена реакция, каквато ѝ е ролята“, коментира Венелин Петков.

„Работата на журналистите е активно да търсят, да изваждат на бял свят лоши практики и закононарушения и обществото да има достъп до тази информация, за да си извади съответните изводи. Това го няма“, категоричен е Венелин Петков.

„Мария Цънцарова е последното лястовиче в една осакатена редакция. Тя показа на собствениците на тази компания, че това, което са решили да правят, не трябва да се прави така. bTV от самото си създаване беше журналистическа телевизия, която години наред се славеше като такава. bTV излизаше като най-надежден източник на информация за българските граждани. bTV се превърна в нещо друго. Тя вече не е телевизията, за която хората са свикнали да бъде доверен източник на информация“, заяви той.

„Не намирам пристрастия у Мария, защото тя има специфичен и агресивен стил, който се забелязва и към хора, към които се очаква тя да бъде пристрастна. Аз не съм съгласен с тези твърдения – тя не е пристрастна. Тя е силно емоционална и има специфичен стил на водене и това до голяма степен определя големия интерес към всички платформи, а не само към ефира“, коментира Венелин Петков.

„Ако трябва да съветвам колегите, аз не бих ги посъветвал да дават интервюта, където и да е, защото имат още договори с тази компания. Това, че някой иска да ги намери и да кажат три приказки, няма да доведе до нищо добро нито за тях, нито за средата, в която живеем. Това, че имаме пиар съобщение, е опит да се оправдае едно неадекватно решение на собствениците. Всичко това, което виждаме, в момента вече се е случвало и в NOVA, и в bTV.“

„Ани Цолова бе свалена по абсолютно същия начин от NOVA. Стана смешка, защото казаха, че ще направи лайфстайл предаване. Тя запази джентълменско мълчание, а впоследствие се разбра, че е напуснала телевизията. Това, което се случи тогава в NOVA, е същото, което сега се случва с Цънцарова и Йочев. През 2013 година Ани Цолова и Виктор Николаев, в обстановка на масови протести, по абсолютно същия начин с бившия премиер Пламен Орешарски, в един момент, ден-два след въпросното интервю, това нещо води до решението тогава на bTV да ги свали от екран посред вълна от масови протести с обяснението, че били уморени и имат нужда от ваканция. Тези хора изчезнаха от ефира. Това бе непосилна задача отново за един пиар отдел. Същата история се случва през 5–6 години. Свидетели сме на една и съща ситуация с един и същ тип хора, които си изпълняват професионалната мисия, справят се добре и по тази причина ги свалят от екран. Ани, когато беше в NOVA, също не я уволниха – просто я свалиха от екран. През 2025 година абсолютно същото се случва с Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Точно в обстановка на протести компанията настъпва същата мотика, без да си дава сметка какви могат да са последствията“, заяви Венелин Петков.

„Да не забравяме, че идват избори и не е изключен вариант да предстои бизнес транзакция като продажба на bTV или „Йеттел“. Това не бива да го изключваме също като възможност“, заяви още той.

„В националните телевизии не се практикува журналистика, а информация и политически пиар. Журналистите, които искат да се занимават с журналистика, няма как да го правят това. Не ме изненада, че bTV отрази протеста пред сградата. Канна Рачева е една от малкото колеги, които са си на мястото. Когато всички други ги е страх да си покажат нослетата, изпращат колегата Канна Рачева. Поздравления за нея. На първите протести нямаше нито един български екип с телевизионна камера на протеста. На втория протест от bTV изпратиха Канна Рачева отново да им измие срама“, каза Петков.

„Липсва ми професията ми. Благодарение на поведението на Борисов, Пеевски и още няколко персонажа, аз и още доста хора не можем да си практикуваме професията, която е важна и значима в едно общество. Кой има нужда от още един подкаст. За мен няма смисъл да правя подкаст. Работата в журналистическа редакция е важна и е скъпо занимание. Когато няма ресурс, журналистиката страда и не може да бъде проведена по начина, по който се прави. Така остава реалността на пещерните подкасти, при които двама души застават и говорят едни работи на едни микрофони – това е евтиният вариант. За съжаление, в това се превръщат националните телевизии“, заяви Венелин Петков пред Божидар Русев.

