Георг Георгиев: България гласува „За“ дългосрочното замразяване на руските активи. Точка!

"България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. България е гласувала "За" дългосрочното замразяване на руските активи и сега се взе решение за безсрочно замразяване. Ние се присъединихме към една декларация на Италия, Белгия и Малта, която казва, че разходването, ако се стигне до такова, трябва да се случи по европейското законодателство и правила. Точка!". Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев пред БНТ.

Той призова да не се спекулира с информацията за руските активи.

Външният министър в оставка коментира европейския заем за Украйна и стъпките към мира във войната. Георгиев посочи, че България е съпричастна към Украйна. Детайлите по финансовата помощ ще бъдат тепърва уточнявани и няма да се търсят действия, които да изкарат извън релси публичната дискусия по темата.

Георг Георгиев се надява да се разбере чрез разследване от какво точно е починал българският гражданин в Мичиган, САЩ. "Ние винаги сме призовавали нашите граждани са съблюдават много стриктно дали се спазва законодателството в другите държави", подчерта външният министър в оставка.

Георг Георгиев смята, че президентът Румен Радев, ако слезе на политическия терен, ще има различна визия за външната политика на държавата.