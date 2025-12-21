Филип Киркоров твърди: Ванга била негова втора братовчедка, спасила го от смърт (ВИДЕО)
Филип Киркоров говори за връзката си с българската ясновидка Ванга. Нов епизод от предаването „Натална карта“ с негово участие беше пуснат в платформата VK Video.
Киркоров твърди, че е втори братовчед на прочутата гадателка.
„Бях малък и се разболях тежко в България. Беше много тежко и на практика умирах. Майка ми и баща ми ме заведоха при Баба Ванга“, спомня си той.
Според Киркоров той се е възстановил след заклинанията и билколеченията на Ванга. Ясновидката също така предрекла, че артистът ще се ожени на 27 години и че всички важни жени в живота му ще имат имена, започващи с буквата А.
Певецът изброи тези жени като Алла Пугачова, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко и Алла-Виктория, дъщерята на артиста.
