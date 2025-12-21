  • Instagram
Коледен трамвай, коледни влакчета и ретро автобуси в София

Коледен трамвай, коледни влакчета и ретро автобуси в София

Столична община
Встолицата и днес като атракция ще се движат коледен трамвай и коледни влакчета, както и специално украсени ретро автобуси.

По случай предстоящите празници из центъра на София днес следобед желаещите ще могат да се повозят безплатно на специално украсени ретро автобуси – "Икарус", "Чавдар" и "Мерцедес", съобщават от Столична община.

Първият рейс ще потегли в 14:35 часа от площад "Александър Невски", а последният - в 19:10 часа. Интервалът им на движение ще е 25 минути, а маршрутът на коледните автобуси и разписание, включително по спирки може да намерите тук.

Те ще се движат из София и на 26-ти, и на 28-ми декември.

Ако решите днес ще може да се качите и на коледен трамвай - на всеки кръгъл час от площад "Възраждане" от 15 до 19 часа, и на празнично украсени коледни влакчета - на всеки половин час от площад "Александър Невски" от 10 до 20 часа. Деца до 10 години и хора в неравностойно положение ползват влакчето безплатно, а останалите срещу билет от 5 лева.

