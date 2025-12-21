  • Instagram
Ройтерс: US разузнаването твърди, че Путин иска и части от Европа

Американското разузнаване продължава да предупреждава, че руският президент Владимир Путин иска да завладее не само цяла Украйна, но и части от Еврора, които принадлежаха на бившия Съветски съюз. Това предаде Ройтерс, като се позова на шест източника, близки до разузнаването.

Докладите на разузнаването, последният от които е от края на септември, рязко контрастират с твърденията на американския президент Доналд Тръмп и неговите емисари, че Владимир Путин иска да сложи край на войната в Украйна.

Данните са в разрез и с изказванията на самия Владимир Путин. "Няма да има нови специални военни операции, ако се отнасяте към нас с уважение", заяви Путин по време на годишната си пресконференция вчера и добави, че Русия не възнамерява да воюва с Европа.

