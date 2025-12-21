Димитър Ганев: На терена има огромно поле за протестен и наказателен вот

Неизвестната, без която трудно можем да разсъждаваме, е участието на Радев на парламентарните избори. Не бива да се подценява възможността той да скочи на терена. Политическата логика говори, че ако не предприеме ход сега, той рискува своята политическа перспектива.

Това коментира пред БНР Димитър Ганев от Изследователски център "Тренд".

Трябва да имаме предвид "голям потенциален нов субект, който може да преобърне картината", категоричен е той.



Няма гаранции, че след предсрочните избори няма да се сформира кабинет, изтъкна като аргумент Ганев и продължи: ако отидем на нови избори и се получи сложна конфигурация в парламента, под политически натиск те ще сглобят нещо, за да не позволят Радев да скочи с резултат, който ще промени баланса и ще ги остави в опозиция.

Диапазонът на електоралния потенциал на партия на Радев е много голям, но контекстът е много важен. Когато той влезе, автоматично ще консолидира вота, който сега е пръснат към по-малки партии. Застрашени са БСП, ИТН, "Величие", дори МЕЧ и вероятно ако е на терена, ще има по-малко фрагментиран парламент, поясни политологът.

В бъдещ парламент той би си взаимодействал на първо място с ПП-ДБ, не с "Възраждане". Колаборация с ПП-ДБ може да проработи, но понеже са много различни формации, първите проблеми ще излязат много скоро, онагледи своя хипотеза Ганев. Според него в момента международният контекст способства Радев и ПП-ДБ да си говорят повече, а в момента не се долавя напрежение между тях.

Винаги когато на сцената скочи нов субект и събере определен вот, той не носи тежестите на предишни управления и партньорства и би бил предпочитан партньор, тъй като щетите ще са по-малки, добави сред плюсовете на подобна ситуация той.



По темата с непредставените 40% българи изследователят на общественото мнение посочи, че данните от последните социологически проучвания не могат да се интерпретират като потенциал само в полза на Румен Радев. Радев и ПП-ДБ са конкуренти на това поле, той е конкурент в най-голямото тяхно електорално поле, от което могат да черпят сили, допълни политологът.

"В момента на терена има огромно поле за протестен и наказателен вот", подчерта Ганев в предаването "Политически НЕкоректно".

Мащабът на протеста надмина този от 2020-а и 2013 г. Големият натиск върху властта дойде от излизането му извън София, смята той. По думите му, Борисов е осъзнал, че "ситуацията е неудържима до президентските избори" и така се е стигнало до оставката на кабинета "Желязков".

Трупаше се напрежение. Бюджетът беше последната капка, която преля чашата и изкара хората на улицата. Протестът беше брандиран като "протест Gen Z", но това поколение не може да бъде слагано под общ знаменател. Случилото се в София също не може да се слага под общ знаменател със случилото се в страната. Извън София биха припознали и друг тип лидерство извън това на ПП-ДБ, гласи неговият анализ.

Запитан възможно ли е с политически средства да се изчисти настоящия модел, Димитър Ганев отбеляза, че е налице "класическа форма на употреба на символическо насилие". Правителството направи грешка, когато каза – ще вземем автомобилите на Радев, защото така се легитимира основен опонент, каза политологът.

"Радев посреща унгарски президент в шкода. Това може да срещне само симпатия като обществена подкрепа. Сега – ние започваме да чегъртаме модела "Пеевски", пак със символическо насилие…"

Последните няколко модела на властта криеха сериозни дефицити. Сглобката в парламента не отговаряше на представителството в изпълнителната власт. Сега пък се криеха зад формулата – кабинет на малцинството и ад хок мнозинства, докато през цялото време се разчиташе на ДПС. Формулата 8:5:3 при Станишев, която доведе до големи негативи, всъщност е европейска, а при нас коалиция стана мръсна дума, направи обзор Димитър Ганев.

Делян Пеевски се опитва да поспре електоралния устрем на онези, които се качват на протестния вот срещу него, като им напомня, че са били коалиционни партньори. БСП и ИТН не отричат, че са били в едно управление и няма да се качат на анти-пеевска вълна, посочи още политологът.