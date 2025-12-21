САЩ и Русия удължават преговорите за Украйна в Маями

Съединените щати и Русия удължават преговорите в Маями за прекратяване на войната в Украйна с още един ден. Това съобщи руският пратеник Кирил Дмитриев.

Дмитриев определи разговорите във Флорида като "конструктивни". Няма официално потвърждение, но се предполага, че от американска страна отново преговарят специалният пратеник на президента Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и президентският зет Джаред Къшнър. Към момента не се съобщават допълнителни подробности и за обсъжданите теми.

В Киев украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американците са предложили нов формат на преговорите за прекратяване на войната.

"САЩ казаха, че ще имат отделна среща с представители на Русия, доколкото разбирам. Те са предложили следния формат на преговори – Украйна, Америка, Русия и, вероятно, Европа", каза Зеленски, който изрази готовност за тристранни преговори, ако те доведат до ускоряване на процеса по размяна на затворници и проправят пътя към среща между президентите на страните. Зеленски призова Съединените щати да "упражнят малко повече натиск върху Русия", като например да се доставят повече оръжия на Украйна и да се разширят санкциите срещу Москва, така че да обхванат цялата руска икономика.

Украинският президент заяви още, че е готов да изтегли войските си от Донецка област само ако и руснаците направят същото. Според него най-честно би било замразяване на фронтовата линия, защото това предполага по-малко компромиси за всяка от страните. "Така руснаците ще останат във временно окупираните части на Донецка и Луганска област, които ще си връщаме по дипломатически път. А ние ще останем да живеем в онези части на Донбас, които са под наш контрол", посочи Зеленски.