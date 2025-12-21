  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +8
Пловдив: +6 / +9
Варна: +6 / +7
Сандански: +7 / +9
Русе: +5 / +6
Добрич: +4 / +4
Видин: +4 / +5
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +4 / +5
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +3 / +4
Стара Загора: +3 / +4

Спорт по тв на 21 декември

  • Сподели в:
  • Viber
Спорт по тв на 21 декември
A A+ A++ A

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Алта Бадия, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, супер Г, жени Евроспорт 1

12.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Инихен, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, Левски – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2

13.15 Утрехт – ПСВ Айндховен Ринг

13.15 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, масов старт, жени Евроспорт 1

13.30 Каляри – Пиза МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Барселона – Ховентуд Диема спорт 3

14.05 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Алта Бадия, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

14.30 Нюрнберг – Хановер Диема спорт 2

14.30 Айнтрахт (Брауншвайг) – Шалке Диема спорт

14.30 Пройсен Мюнстер – Елверсберг Нова спорт

15.00 Жирона – Атлетико МАХ Спорт 4

15.30 Хартс – Рейнджърс Ринг

15.30 Снукър: Шотландия оупън, финал Евроспорт 1

15.30 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, масов старт, мъже Евроспорт 2

15.45 Ница – Сент Етиен МАХ Спорт 1

16.00 Сасуоло – Торино МАХ Спорт 3

16.30 Майнц – Санкт Паули Диема спорт 3

16.45 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

17.00 Волейбол, Купа на България, финал, жени БНТ 3

17.15 Виляреал – Барселона МАХ Спорт 4

17.45 Фортуна – Алкмаар Ринг

18.00 Баскетбол, Мурсия – Валенсия Нова спорт

18.30 Астън Вила – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

18.30 Хайденхайм – Байерн Диема спорт 3

19.00 Фиорентина – Удинезе МАХ Спорт 3

19.00 Тенис, финали на АТР за младежи МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, Дунав – Левски МАХ Спорт 2

19.30 ПАОК – Панатинайкос Диема спорт

20.00 Баскетбол, Уникаха – Баскония Нова спорт

20.45 Снукър: Шотландия оупън, финал Евроспорт 1

21.00 Мароко – Коморски о-ви МАХ Спорт 4

21.00 АЕК – ОФИ Диема спорт 3

21.45 Дженоа – Аталанта МАХ Спорт 3

22.30 НБА, Атланта – Чикаго Диема спорт

23.05 НФЛ, Денвър – Джаксънвил МАХ Спорт 2

01.00 НХЛ, Минесота – Колорадо МАХ Спорт 3

01.00 НБА, Ню Йорк – Маями Диема спорт 2

#спорт

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите