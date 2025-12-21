Спорт по тв на 21 декември
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Алта Бадия, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, супер Г, жени Евроспорт 1
12.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Инихен, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, Левски – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2
13.15 Утрехт – ПСВ Айндховен Ринг
13.15 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, масов старт, жени Евроспорт 1
13.30 Каляри – Пиза МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Барселона – Ховентуд Диема спорт 3
14.05 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Алта Бадия, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
14.30 Нюрнберг – Хановер Диема спорт 2
14.30 Айнтрахт (Брауншвайг) – Шалке Диема спорт
14.30 Пройсен Мюнстер – Елверсберг Нова спорт
15.00 Жирона – Атлетико МАХ Спорт 4
15.30 Хартс – Рейнджърс Ринг
15.30 Снукър: Шотландия оупън, финал Евроспорт 1
15.30 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, масов старт, мъже Евроспорт 2
15.45 Ница – Сент Етиен МАХ Спорт 1
16.00 Сасуоло – Торино МАХ Спорт 3
16.30 Майнц – Санкт Паули Диема спорт 3
16.45 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже Евроспорт 2
17.00 Волейбол, Купа на България, финал, жени БНТ 3
17.15 Виляреал – Барселона МАХ Спорт 4
17.45 Фортуна – Алкмаар Ринг
18.00 Баскетбол, Мурсия – Валенсия Нова спорт
18.30 Астън Вила – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
18.30 Хайденхайм – Байерн Диема спорт 3
19.00 Фиорентина – Удинезе МАХ Спорт 3
19.00 Тенис, финали на АТР за младежи МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Дунав – Левски МАХ Спорт 2
19.30 ПАОК – Панатинайкос Диема спорт
20.00 Баскетбол, Уникаха – Баскония Нова спорт
20.45 Снукър: Шотландия оупън, финал Евроспорт 1
21.00 Мароко – Коморски о-ви МАХ Спорт 4
21.00 АЕК – ОФИ Диема спорт 3
21.45 Дженоа – Аталанта МАХ Спорт 3
22.30 НБА, Атланта – Чикаго Диема спорт
23.05 НФЛ, Денвър – Джаксънвил МАХ Спорт 2
01.00 НХЛ, Минесота – Колорадо МАХ Спорт 3
01.00 НБА, Ню Йорк – Маями Диема спорт 2