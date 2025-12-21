Чужди издания: Зловещи пророчества на Ванга за 2026-а

Българската пророчица Баба Ванга остава една от най-обсъжданите фигури, свързвани с предсказания за съдбата на човечеството. Години след смъртта ѝ нейните пророчества продължават да предизвикват интерес, особено в навечерието на всяка нова година. Според публикация на Firstpost, Ванга е оставила и предсказания за 2026 г., които звучат все по-мрачни и тревожни на фона на съвременните глобални процеси.

Глобални конфликти и напрежение в Европа и Азия

Сред основните тълкувания на пророчествата за 2026 г. са продължителни геополитически конфликти, особено в Европа. Не се говори за една-единствена световна война, а за поредица от регионални сблъсъци, политическа фрагментация и засилено военно напрежение, което може да промени баланса на силите в света. Споменават се и възможни огнища на напрежение в Тайван, Южнокитайско море и по границата между Индия и Китай.

Контакт с извънземни и мистериозен космически обект

Едно от най-сензационните предсказания, приписвани на Баба Ванга, е възможна среща на човечеството с извънземен живот през 2026 г. Темата отново излиза на преден план заради междузвездния обект 3I/ATLAS, открит на 1 юли тази година от телескопа ATLAS. Астрономите потвърдиха, че обектът идва извън Слънчевата система заради необичайната си хиперболична орбита. Според спекулативни тълкувания той може да навлезе в земната атмосфера през ноември 2026 г., което подхранва слуховете за възможен контакт с извънземен произход.

Изкуственият интелект извън човешки контрол

Друго широко обсъждано предсказание за 2026 г. е свързано с технологиите. Макар Баба Ванга никога да не е използвала понятието „изкуствен интелект“, съвременните интерпретации твърдят, че тя е предвидила свят, в който автоматизацията изтласква хората от работните им места, зависимостта от машините нараства, а етичните норми не успяват да догонят технологичния напредък.

Климатични катастрофи и природни бедствия

Според тези прогнози 2026 г. ще бъде белязана и от засилени природни катаклизми – земетресения, цунамита, наводнения и горещи вълни, причинени от климатичните промени. Подобни бедствия, според тълкуванията, ще засегнат различни части на света и ще доведат до сериозни социални и икономически последици.

Русия и променящият се световен ред

Някои интерпретации сочат, че Ванга е предрекла възхода на руски лидер като ключова фигура в световната политика. Това често се свързва с президента Владимир Путин и нарастващото влияние на Русия на международната сцена.

„Началото на края“

Ирландското издание Her.ie припомня, че според най-мрачните пророчества на Ванга, 2025 г. бележи началото на процеси, които в дългосрочен план ще доведат до края на човечеството – макар самият „край на света“ да е отдалечен чак до 5079 г. Според тези тълкувания конфликт в Европа, започнал около 2025–2026 г., ще има опустошителни последици за континента.