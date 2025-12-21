  • Instagram
Бургас: +7 / +8
Пловдив: +6 / +9
Варна: +6 / +7
Сандански: +7 / +9
Русе: +5 / +6
Добрич: +4 / +4
Видин: +4 / +5
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +4 / +5
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +3 / +4
Стара Загора: +3 / +4

Облачно и мъгливо в първия ден на астрономическата зима

Генерирано с ИИ
Първият ден на астрономическата зима ще е мъглив в ниската част на страната – в котловините и низините. Ще остане облачно почти в цяла България, с изключение на Югозападна и части от Централна Южна България, където облаците ще са разкъсани. В източните райони ще има локални валежи от дъжд, по-съществени в крайния югоизток. Температурите в топлите часове ще са между 5 и 10 градуса.

В коледната седмица дните преди Бъдни вечер ще са облачни и мъгливи, но почти без валежи. Температурите ще се запазят без особена промяна – в следобедните часове между 5 и 10 градуса.

Валежна обстановка по фронтовете на циклон ще се оформи в периода 24–26 декември. На Бъдни вечер ще вали дъжд. В хода на застудяването, на Коледа и в Деня на бащата, дъждът ще преминава в сняг в планините, тук-там в предпланинските райони на Западна и Централна България и в някои части на Дунавската равнина.

Според ранните прогнози ще последват 2–3 дни с повече слънце, но и с ниски температури – сутрин до минус 5–6 градуса, а през деня в интервала 0–5 градуса.




#времето

