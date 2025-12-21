Магически ден >> Зимното слънцестоене: Поверия, какво се прави, а какво е забранено

Астрономическата зима започва днес у нас в 17:03 часа, в деня на зимното слънцестоене. Това е денонощието с най-краткиия ден и най дългата нощ в годината. Този момент е като повратна точка в природата, след която светлата част на деня в Северното полукълбо започва да нараства с по няколко минути на ден.

Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и есента. Астрономично тя започва със зимното слънцестоене – около 21 декември в Северното полукълбо и около 21 юни в Южното полукълбо. Зимата завършва с пролетното равноденствие, което е около 21 март в Северното полукълбо и около 23 септември в Южното полукълбо.

През зимния сезон се измерват най-ниските температури, а в районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има и значителни снеговалежи.

Слънцето в София изгрява днес в 7:54 часа и залязва в 16:56 часа. Продължителността на деня е девет часа и две минути. Луната е във фаза един ден след новолуние.

За човека зимното слънцестоене винаги е имало дълбоко символично значение. Хората от древни времена отбелязвали този ден със специални ритуали и празници и го смятали за магически. Дългите нощи се възприемали като „смърт“ на Слънцето, а последващото удължаване на деня – като негово възраждане. В древните култури този момент се считал за граница между миналото и бъдещето, важно време за равносметка и освобождаване от старото, за да се отвори място за новото.

Как ще се отрази зимното слънцестоене 2025 на зодиакалните знаци

От астрологическа гледна точка слънцестоенето стартира нов годишен цикъл. То „замръзва“ в крайната точка на своя годишен път, фиксирайки енергията на онова, което е важно именно сега.

За всяка зодия този ден има своите особености:

Овен, Лъв, Стрелец: оптимален момент да насочите енергията към лични проекти, да се заредите и да заявите себе си. Астролозите препоръчват да проявите максимална инициатива в това, което ви интересува.

Телец, Дева, Козирог: Сега е най-подходящото време подробно да опишете целите си за годината: какво искате да постигнете в кариерата, колко пари да спестите, за какво да ги похарчите. Направете го днес, за да може вселената да се настрои към намеренията ви.

Близнаци, Везни, Водолей: Добър момент да оставите зад себе си всичко ненужно, което ви пречи да вървите напред. А може и напълно да преосмислите целите си за смяна на работа, местоживеене и т.н.

Рак, Скорпион, Риби: вашата задача е да намерите вътрешна хармония. За това е нужно да се урвновесите емоциите си и да преразгледате отношенията си с околните.

Какво е препоръчително да се прави на 21 декември 2025 година

Направете основно почистване на дома и пространството около себе си. Проветрете стаите, изхвърлете ненужните вещи, запалете свещ или малко тамян - тези прости действия помагат да освободите място за новото и да хармонизирате атмосферата.

Нужно е и емоционално презареждане. Изтрийте ненужните контакт и снимки от телефона и си направете подробен план за предстоящата година. Молитва, медитация или писане в дневник ще ви помогнат да благодарите за доброто и да пуснете лошото да си върви.

Важно е да възстановите и физическата енергия. Подходящи са йога, танци, бягане или ллека гимнастика. Излизте на разходка, направете дори няколко обиколки на парка - това ще се отрази добре на тонуса ви.

Сътворете нещо - за себе си или за семейството: направете питка, изплетете шал, или довършете стара бродерия, останала от баба ви. Творчеството е добър начин за презареждане, а резултатът носи удовлетворение. Освен това укрепва семейните връзки, което е важно в такъв ден.

Помогнете на тези, които молят за помощ, или на тези, на които отдавна сте искали да помогнете. Дори малък жест на доброта ще ви донесе правилната енергия и ще ви подкрепи в бъдеще.

Какво не бива да се прави в деня на зимното слънцестоене 2025

Не започвайте нови важни дела и не бързайте да вземате решения, които могат да променят радикално живота ви. Сега завършва един от годишните цикли, затова най-правилното е да се настроите към него и да довършите старите проекти и вече поставените цели.

Освободете се от старите обиди и гняв. Не провокирайте конфликти и скандали. Дори дребна кавга сега може да доведе до непредсказуеми последици и да се проточи дълго.

Не се претоварвайте с работа и отложете премествания и ремонти за по-благоприятно време.

Направете стъпка за помирение с приятели и близки, а ако сте ги обидили незаслужено, поискайте им прошка.

Обичаи в деня на зимното слънцестоене

В старинни времена в някои части на страната са пекли питки във формата на слънце, приготвяли са богата постна празнична трапеза и се събирали цялото семейство. В по-късни времена на лист хартия пишели онова, което трябва да си иде (например, безпаричие, безбрачие, лошотия и т.н.) и преди залез го изгаряли. А в по-съвременните ни дни се правят и билкови вани за пречистване на тялото и душата. Тези обичаи помагали символично да се завърши старият цикъл и да се подготви човек за новия.

Поверия за зимното слънцестоене

Зимното слънцестоене винаги е било смятано за магически момент: обратът на годината, когато светлината започва да се връща. Хората вярвали, че в този ден границата между светлото и тъмното е най-тънка, а съдбата е по-възприемчива към желания и ритуали.

„Слънцето умира и се ражда отново“. В славянските вярвания дългата нощ се смятала за символична смърт на Слънцето, а първите минути след слънцестоенето — за неговото възраждане. Затова хората палели огньове, свещи или факли, за да „помогнат“ на светлината да се върне.

Огънят пречиства и защитава. Според старите поверия огънят в този ден има особена сила: прогонва злите духове, които се активизират в най-дългата нощ, пречиства дома и мислите, носи късмет за новия цикъл. Затова се палели свещи, огнища, а в някои региони – и цели обредни клади.

Времето в този ден предсказва каква ще е годината. Вярва се, че:

ако е ясно — годината ще бъде плодородна

ако е мъгливо — ще има много дъждове

ако вали сняг — очаква се богата реколта

Домът трябва да бъде пречистен. Според традицията, ако домът е чист в деня на зимното слънцестоене, новият цикъл ще започне „на чисто“. Затова се прави: основно почистване на дома, а старите и ненужни вещи се изхвърлят, проветрява се.

Кадене с билки или тамян вкъщи. Това се смятало за защита от тъмните сили, които според вярванията могат да проникнат през най-дългата нощ у дома.

Хляб във формата на слънце. В старите славянски земи се е пекъл хляб или питка във формата на слънце като символ на възраждането. Смятало се, че който отчупи първото парче, ще има късмет през цялата година.

Свещ, запалена в този ден, сбъдва желания. Според поверията, ако запалиш свещ точно в момента на слънцестоенето и си намислиш желание, то ще се сбъдне през новия цикъл. Смятало се, че в този момент „порталът“ между старото и новото е отворен.

Поверия за зимното слънцестоене от различни народи по света

Скандинавци (Йол / Yule)

Викингите празнували Йол — 12-дневен празник на възраждането на светлината.

Горели огромно „йолско дърво“ — колкото по-дълго гори, толкова по-благодатна ще е годината.

Вярвали, че бог Один преминава на кон през небето и носи късмет на достойните.

Окачвали клонки от вечнозелени дъревета за защита от зли духове.

Келти

Смятали, че в този ден завесата между светът на живите и ъмъртвите е най-тънка.

Дъбът бил свещено дърво - символ на силата, която се завръща.

Вярвали, че ако в този ден видиш бял елен, това е знак за благословия.

Празнували с огньове, танци и гадания.

Япония (Тоудзи)

Японците вземат баня с юзу (цитрус), за да пречистят тялото и да привлекат късмет.

Ядат тиква кабоча - смята се, че носи здраве през зимата.

Вярват, че слънцето се ражда отново и носи нова жизнена сила.

Китай (Дунджъ)

Денят се смята за начало на „възхода на ян енергията“.

Семействата се събират и ядат дъмплинги (ястия, приготвени от неголеми -няколко, по-често една хапка - парчета тесто със или без пълнеж, за да привлекат благополучие.

Вярва се, че колкото по-топло е сърцето в този ден, толкова по-лека ще бъде зимата.

Индия

В някои региони слънцестоенето се свързва с началото на „уттараяна“ - пътят на Слънцето на север.

Смята се за благоприятно време за духовни практики, мантри и медитация.

Вярва се, че желанията, изречени при изгрев след слънцестоенето, се сбъдват по-лесно.

Древни маи

Слънцестоенето било ключов момент в календара им.

Вярвали, че Слънцето преминава през „портал“ и се ражда отново.

Извършвали ритуали за баланс между светлината и тъмнината.

Инките

Празнували Инти Райми (в южното полукълбо — зимното слънцестоене е през юни).

Считали, че Слънцето е отслабено и трябва да бъде „подкрепено“ с молитви и огньове.

Жреците извършвали ритуали за плодородие и защита на народа.

Древни римляни (Сатурналии)

Празнували Сатурналии - дни на свобода, пиршества и подаръци.

Вярвали, че в този период светът се обръща „с главата надолу“, за да се пречисти.

Смятали, че смехът и радостта в този ден привличат благополучие.

Северноамерикански индианци

Много племена вярвали, че Слънцето е жив дух, който се нуждае от почит.

Провеждали танци на слънцето, ритуали с пера и огън.

Смятали, че сънищата в тази нощ са пророчески.

Древен Египет

Слънцестоенето се свързвало с раждането на Хор — бога на светлината.

Вярвали, че в този ден тъмнината достига своя предел и светлината побеждава.

Поставяли слънчеви символи в домовете за защита.