  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +8
Пловдив: +1 / +5
Варна: +6 / +8
Сандански: +5 / +8
Русе: +3 / +5
Добрич: +4 / +5
Видин: +3 / +6
Плевен: +1 / +3
Велико Търново: -2 / +2
Смолян: -4 / -1
Кюстендил: +0 / +5
Стара Загора: +1 / +3

ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха “компоти”

  • Сподели в:
  • Viber
ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха “компоти”
A A+ A++ A

Директорите на училища се избират в конкурси от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Кабинетът "Денков" не е сменял ръководителя на РУО София, назначен по времето на ГЕРБ, това заявиха в писмена позиция от "Продължаваме промяната" по повод изявлението на Делян Пеевски, че "директорът на 138-о училище е на свобода заради политически чадър".

"Директорът на 138-о училище не е член на „Продължаваме Промяната“. За първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ. Оттам тръгва “кариерата” му като директор. Тази атака е отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите