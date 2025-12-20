Зеленски: Украйна ще изплати заема от 90 милиарда евро, само ако Русия плати репарации
Президентътът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще върне кредита от 90 милиарда евро само ако Русия изплати репарации. Такова изявление той е направил по време на съвместна пресконференция с министър-председателя на Португалия Луишо Монтенегро, предава УНИАН.
"Получихме 90 милиарда за 2026-2027 година. И вие знаете, че разчитаме да използваме всички 210 милиарда руски активи. И разбираме, че този безлихвен кредит от 90 милиарда Украйна ще върне само в случай, че Русия изплати съответно тези репарации на Украйна“, посочва Зеленски.
Президентът на Украйна подчертава, че това е важна финансова, геополитическа и политическа победа. По неговите думи, лидерите на Европа са показали своята сила и са имали достатъчно интегритет за такова решение.
"За нас това е важно, за населението е важно, за войниците. От практическа гледна точка, има подкрепа и тя ще продължи“, добавя Зеленски.
