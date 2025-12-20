  • Instagram
Зеленски: Украйна ще изплати заема от 90 милиарда евро, само ако Русия плати репарации

Зеленски: Украйна ще изплати заема от 90 милиарда евро, само ако Русия плати репарации

ФБ/Володимир Зеленски
Президентътът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще върне кредита от 90 милиарда евро само ако Русия изплати репарации. Такова изявление той е направил по време на съвместна пресконференция с министър-председателя на Португалия Луишо Монтенегро, предава УНИАН.

"Получихме 90 милиарда за 2026-2027 година. И вие знаете, че разчитаме да използваме всички 210 милиарда руски активи. И разбираме, че този безлихвен кредит от 90 милиарда Украйна ще върне само в случай, че Русия изплати съответно тези репарации на Украйна“, посочва Зеленски.

Президентът на Украйна подчертава, че това е важна финансова, геополитическа и политическа победа. По неговите думи, лидерите на Европа са показали своята сила и са имали достатъчно интегритет за такова решение.

"За нас това е важно, за населението е важно, за войниците. От практическа гледна точка, има подкрепа и тя ще продължи“, добавя Зеленски.

