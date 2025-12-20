Туристът, който падна в пропаст край вр. Вихрен, е загинал
Туристът, който падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин, е загинал, съобщиха за БНР от Планинската спасителна служба в Банско.
Инцидентът е станал днес по източния склон на пътя за Вихрен. Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал.
В момента екипи на спасителния отряд в Банско организират действия по транспортиране тялото на починалия.
Той е 60-годишен пловдивчанин, допълва ИА Фокус.
Коментирай
Най-четено от Общество
Отиде си един от най-великите български спортисти10:15 18.12.2025 | In Memoriam
Проф. Рачев с обещание ще има ли сняг или пак кал до колене11:15 16.12.2025 | Времето
Последно от Общество