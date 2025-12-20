  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +8
Пловдив: +1 / +5
Варна: +6 / +8
Сандански: +5 / +8
Русе: +3 / +5
Добрич: +4 / +5
Видин: +3 / +6
Плевен: +1 / +3
Велико Търново: -2 / +2
Смолян: -4 / -1
Кюстендил: +0 / +5
Стара Загора: +1 / +3

Туристът, който падна в пропаст край вр. Вихрен, е загинал

  • Сподели в:
  • Viber
Туристът, който падна в пропаст край вр. Вихрен, е загинал

БГНЕС
A A+ A++ A

Туристът, който падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин, е загинал, съобщиха за БНР от Планинската спасителна служба в Банско.

Инцидентът е станал днес по източния склон на пътя за Вихрен. Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал.

В момента екипи на спасителния отряд в Банско организират действия по транспортиране тялото на починалия.

Той е 60-годишен пловдивчанин, допълва ИА Фокус.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите