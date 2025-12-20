Путин отговаря 4 часа на въпроси: Вярвам в Господ, който никога няма да изостави Русия

“Вярвам в Господа, Който е с нас. Който никога няма да изостави Русия”.

Така руският президент Владимир Путин завърши своето блиц интервю по време на съвместните директна телефонна линия и пресконференция в края на годината.

Предаването, което се превърна в традиция, продължи 4 часа и 27 минути, по време на които руският лидер коментира над 70 теми.

“Русия не воюва срещу Запада, но западните страни воюват срещу Русия с ръцете на украинските националисти”, заяви президентът на Русия.

“Абсолютно ясно е, че чрез комбиниране и допълване на нашите възможности, ние бихме просперирали, вместо да воюваме помежду си, както правят в отношенията с Русия”, каза руският лидер.

Той подчерта, че Русия е готова да прекрати конфликта в Украйна, при условие че нейната сигурност бъде гарантирана в средносрочен и дългосрочен план.

“Това е грабеж!” - за опитите за присвояване на руски активи

Опитите на Европейския съюз да присвои руски активи не са кражба, а откровен грабеж, заяви руският президент Владимир Путин.

“Кражба е неподходящо определение. Кражба означава тайна кражба на имущество. Но в този случай те се опитват да го направят открито. Това е грабеж”, каза той.

“Изземването на руски активи в Европа би подкопало доверието в еврозоната”, категоричен бе руският държавен глава. Според него европейските държави ще понесат не само имиджови и преки финансови загуби в случай на конфискация.

“Ще има и по-тежки последици за тези, които се опитват да го направят. Това не е просто удар по имиджа им; това е разрушаване на доверието в еврозоната, в този конкретен случай. Причината е, че освен Русия, много други страни също държат своите златни и валутни резерви в Европа, както и тези, които имат свободни ресурси”, отбеляза Путин.

За Украйна

Руските войски напредват по цялата линия на съприкосновение, докато врагът се оттегля, подчерта руският президент: “Нашите войски напредват по цялата линия на съприкосновение, на някои места по-бързо, на други по-бавно, но във всички посоки врагът се оттегля”. След това Путин добави, че стратегическата инициатива на фронта е преминала изцяло към руските въоръжени сили, след като врагът е “прогонен” от територията на Курск.

Руският лидер нарече украинския си колега Володимир Зеленски “талантлив актьор”, докато обсъждаше инцидента в Купянск и снимката на украинския президент пред обелиск, носещ името “Купянск”, целяща да опровергае руското завоевание. “Намира се на около километър от града. Защо да спираме на прага? Влезте.”, призова Путин.

“Киев по същество отказва да прекрати конфликта “по мирен път”, подчерта президентът на Русия. “Въпреки това, ние виждаме, чуваме и сме наясно с определени сигнали, включително от киевския режим, които показват, че той е готов да се ангажира с някаква форма на диалог”, каза руският държавен глава.

“Готови сме и желаем да прекратим този конфликт по мирен начин, въз основа на принципите, които изложих миналия юни пред руското външно министерство, и като се справим с първопричините, довели до тази криза”, заяви още Путин.

Руският президент припомни, че Москва е предупредила Украйна през 2022 г., че ще бъде принудена да признае непризнатите републики: “Просто им казахме: “Слушайте, ще бъдем принудени да признаем тези непризнати републики и ще бъде по-добре, ако просто оставите хората да живеят в мир, както искат, без вашите преврати, без русофобия и т. н. Просто изтеглете войските си”.

За Рюте

Владимир Путин заяви, че лично познава настоящия генерален секретар на НАТО Марк Рюте. Той отбеляза, че той е интелигентен и опитен политик, но че в момента е напълно неясно “какво казва”, особено с постоянните му препратки към руската заплаха. Президентът на Русия посочи, че новата стратегия за национална сигурност на САЩ не съдържа никакво споменаване на Русия като противник или враг, но лидерът на Алианса твърди обратното. “Те искат да се подготвят за война с Русия” - можете ли изобщо да четете?”, попита Путин Рюте. “Слушай, за какво говориш? Можеш ли изобщо да четеш? Хайде, прочети новата стратегия за сигурност на Съединените щати, създателите на НАТО”, препоръча държавният глава на Руската федерация, цитиран от държавните медии.

Той беше помолен и да отговори на въпроса: ще съществува ли Русия след 200 години и каква ще бъде тя? “По принцип е възможно да си го представим. 200 години не са дълъг период за Русия. Силно се надявам, че страната ще бъде високообразована и въз основа на това ще бъде високотехнологична, ще може да се справи с всички предизвикателства, пред които сме изправени, в здравеопазването, промишлеността, социалната политика... Че ще живее в мир и ще изгражда отношения с всички членове на международната общност”, каза държавният глава.

Първият въпрос към Путин от чуждестранна медия дойде от Киър Симънс от NBC, който го попита дали би се сметнал за отговорен за смъртта на украинци и руснаци, ако отхвърли предложението за мирен план от американския президент Доналд Тръмп.

"Не се смятаме за отговорни за загубата на човешки живот, защото не ние започнахме тази война", отговори Путин и поздрави Тръмп за "искрените" му усилия за постигане на мир. "На срещата ни в Анкъридж координирахме позициите си и почти се съгласихме с предложенията на президента Тръмп."

Руският лидер твърди, че е направил трудни компромиси по американските предложения и следователно не бива да се твърди, че е отхвърлил каквото и да е.

"Инициативата е изцяло в другата страна, топката е в полето на нашите така наречени западни противници, на първо място лидерите на киевския режим и, в този случай особено, техните европейски спонсори. Готови сме за преговори и за уреждане на конфликта по мирен път", отбеляза Путин.

По отношение на икономическата ситуация Путин е оптимист. Той призна, че санкциите са причинили някои "трудности" за страната, но заяви, че Русия е в състояние да изпълнява големи проекти в промишлеността.

Също така изрази надежда за завръщането на "талантливи" учени и млади специалисти. Според него те се завръщат в Русия от чужбина заради това, което той определи като "по-добри възможности".

Много от въпросите по време на събитието бяха излъчени като предварително записани видео съобщения. Голяма част бяха фокусирани върху проблемите, пред които са изправени руските войници и техните семейства.

Един от въпросите описва ранен военнослужещ, чиито плащания по договор не са били изплатени изцяло. Друг е от майката на загинал войник, която казва, че не е могла да получи медала за героизъм на сина си.

От Новосибирск, вдовица на войник, убит през 2024 г., се появи и каза, че не е получила вдовишка пенсия и отглежда сама две малки деца. Путин отговаря, че случаят ѝ вече е "под контрол", като се извини лично и я моли за прошка за забавянето.

Президентът посочи като проблем прекомерната бюрокрация и пропуските в координацията между социалните служби и Министерството на отбраната.

Други въпроси варираха от недостиг на дронове на фронтовата линия до ръста на телефонните измами в Русия.

В един момент 13-годишно дете пита президента как да разбере коя информация е точна и надеждна.

Путин отговори, че част от най-надеждната информация, която получава, идва от събития като "Директна линия" и посочи милионите въпроси, подадени от гражданите.

Входящи текстови съобщения обаче неочаквано се появиха на екрана. „Не е пряка линия, а цирк”, гласеше един от коментарите. В друго съобщение се казваше: „Владимир Владимирович, вече е петък, можем ли да вадим пиенето?”

Кремъл не коментира веднага появата им, самият Путин също не им отдаде внимание.

В едно съобщение, което се отнасяше до състоянието на руската икономика, се питаше защо обикновените руснаци са по-зле от хората в Папуа Нова Гвинея.

В друг коментар, отнасящ се до управляващата партия на Путин „Единна Русия“, се казваше: „Гледайки живота в страната, е странно, че (тя) печели мнозинство на изборите! Може би изборите са фикция?“

По време на цялата сесия Путин се представи като лидер, който лично разрешава казуси, за които са отговорни структурите под него, пише БГНЕС.