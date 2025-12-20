Мокрите кърпички са толкова здраво навлезли в нашия живот, че много хора буквално изпадат в паника, когато този начин на хигиена не е достъпен.

Най-благодарни потребители на мокри кърпички за почистване са родителите на малки деца. В края на краищата, те са толкова удобни за носене и са много полезни, когато малкото дете се изкаля цялото.

Опасни ли са мокрите кърпички за почистване?

Ние често избърсваме с тези средства за хигиена ръцете на бебето, краката, лицето без дори да се замислим до какви последствия може да доведе това...

Проблемът с масовите оплаквания за детските обриви е предизвикал интереса на учени от Медицинския център Флиндер (Аделаида, Австралия), които наблюдавали значително увеличение на случаите на поява на екзема при деца. Раните често са на ръцете, лицето и бедрата.

Учените са открили, че причината за възникването на масивни алергични реакции са обикновените мокри кърпички или по-скоро специален компонент - метилизотиазолин, който е част от техния състав.

Сега компаниите-производители активно търсят естествен компонент, който може да замести този вреден консервант.

Лекарите настояват родителите да не използват мокри кърпички, за да почистват бебета. Такива хигиенни средства могат лесно да предизвикат дразнене на деликатната кожа, която вече е повредена поради продължителния контакт с урината и изпражненията. За такива цели най-добре е да се направят домашни мокри кърпички с естествена импрегнация.

