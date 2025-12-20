САЩ и Йордания нанесоха удари в Сирия, поразени са над 70 обекта
Съединените щати и Йордания нанесоха удари от въздуха в Сирия. Американското централно командване разпространи кадри и обяви, че са поразени повече от 70 обекта в централна Сирия. Цел на ударите е терористичната организация „Ислямска държава“.
Според служител от Пентагона ударите са отмъщение за нападението, в което наскоро бяха убити двама американски войници. Това са първите военни от Съединените щати, които губят живота си в Сирия, откакто падна режимът на Башар Асад.
