Какво се вижда на камерите, поставени в 138-о училище?

Снимки от камерите, поставени в тоалетните на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, бяха открити в телефона на директора на училището Александър Евтимов. Фотосите са от 2 октомври, научи bTV.

В сряда Ефтимов беше задържан след сигнал, че в санитарните помещения на училището има сложени камери и в момента се намира в ареста.

Преди дни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обясни, че от компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон. Също така полицията разполага с фактура от октомври, от която ставало ясно, че той сам и за негова сметка е закупил камерите за видеонаблюдение.

Повдигнати са му две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни. За тях той може да получи максимално 8 години затвор.

Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. Има такива, които наблюдавали цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите.

Евтимов беше освободен от длъжност. Тази сутрин родители се събраха пред входа на учебното заведение.



Исканията им - повече информация и прозрачност по време на разследването. Пред екипа ни те споделиха, че се притесняват, че може камерите все още да не се премахнати и че може и други, освен директорът, да имат достъп до записите.



















