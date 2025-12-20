Стефан Янев: Политическата класа живее чрез скандали, прави риалити шоу

Причините за оставката може да ги търсим в много направления, но да кажем, че катализатор бяха протестите. Нали си спомняме, че когато се приемаше бюджетът за 2025 година, имаше разговори каква дупка има. Тази дупка изчезна и никой не обясни тя остана ли, смалява ли се, уголемява ли се. Спря да се говори за нея. Дупка означава дефицит. Това каза бившият служебен премиер и лидер на "Български възход" Стефан Янев в студиото на "Bulgaria ON AIR".

Той припомни, че множество пъти чухме, че дефицитът се увеличава.

"Не е политически популярно да се говори, че ще се вдигат данъците. Ние винаги говорим, че данъците не трябва да се вдигат, но дългът расте, дефицитът расте. И ако в началото на 2025 година, когато се приемаше бюджетът и се говореше за 18 млрд., вероятно в края на годината са повече, но пък "добрата новина" е, че идва еврото и ще са 20 млрд., но в евро. Правителството не харчи ефективно парите на българските граждани", допълни Янев.

За него този протест е бил поради липса на доверие в управляващите.

"До голяма степен управляващите си отидоха и заради арогантност. Демонстративно казаха на българските граждани и на суверена, който ги е изпратил в парламента, "вашите проблеми не ни интересуват". Те винаги ни говорят с цифри за бюджета, те са неразбираеми за по-голяма част от нашите граждани. Не казвам, че българите са глупави, напротив. Всеки може да си прави сметката за своето семейство и своите деца, но когато опре до сметката на държавата - ние затъваме в цифри и проценти, а в същото време няма поставени цени и задачи", коментира гостът.

По думите му "политическата класа у нас" се е научила да живее и да общува чрез скандали.

"Нормалният диалог и разговор липсват. От скандалите едва ли не правим риалити шоу, което смятаме, че българските граждани много харесват, но в същото време тези хора са в парламента, за да решават проблемите на българските граждани. Заради това гражданите са на улицата. Това не е феномен, който се случва в България, това се случва почти навсякъде в Европа", подчерта Янев. Той е категоричен, че Европа има проблем с лидерството.

"Ако всеки се откаже от Домовата книга, това значи институционална криза. Тази криза хем е хипотетична, хем реална. При поредния опит да се повлияе много силно на Конституцията - какво беше постигнато? Единственото, което видяхме и запомнихме, е орязването на правомощията на президента. А ситуацията ще става и все по-тежка. Нека не забравяме последните избори и оценката дори от съдебната власт. Ние имаме проблем с представителността на българската демокрация. Ние, като общество, не правим необходимото, за да защитим честността на изборите", добави Стефан Янев. Лидерът на "Български възход" призова за масово гласуване.

"Изборен кодекс не е нещо, което трябва да се пипа на всеки 5-10 години. Спорове винаги ще има - с машини ли, без машини ли. Един от проблемите на ИК е, че предвидените нарушения не предвиждат наказателни действия, а предвижда административни наказания", поясни още той. Попитан дали президентска партия ще разбърка политическия пъзел, Стефан Янев отговори: "Всяка една партия, нова или стара, може да пренареди политическия пъзел, ако е ясно какви принципи застъпва. Хората ще решат за кого да гласуват - за нов или стар политически субект, това е нормално. Нека решат не с емоция, а с разума си".

"Ще се явим на избори. Засега сме една от партиите, които държат на промяна на модела на функциониране. Ние си вършим нашата работа, имаме си цел и посока, знаем какво правим. Работим и не само в България", заключи той.



