Божидар Божанов: Голямата цел е демонтирането на модела на завладяната държава

Божидар Божанов: Голямата цел е демонтирането на модела на завладяната държава

Стопкадър/БНТ - Панорама
Протестът е системен инструмент на гражданите, с който да се противопоставят на безобразията. Броят на протестиращите няма значение - протестът е системен и вече се превръща в съпротива. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Голямата цел е демонтирането на модела, премахването на завладяната държава, заяви Божанов.

Кабинетът и охраната на Пеевски са символите, с които той демонстрира властта си пред неговоте "пионки". Премахването на тези неща е нещо малко, но е символно важно, добави той.

Хората трябва да бъдат чути. Ние чуваме това, което казват, и се опитваме да го претворим в действия към момента, посочи съпредседателят на "Да, България".

На протеста имаше много различни хора с много различни виждания. Нашата цел като политическа партия е да убедим колкото се може повече от тези хора, че ние сме тези, които ще удовлетворят техните желания да не се продължава по този начин, отбеляза Божидар Божанов.

Въпросите за бъдещия съюзник са важни. Ние призовавме гражданите да ни дадат пълно мнозинство, защото само така може да ее гарантира, че няма да правим компромиси. Ние сме праволинейни – нашите основни приоритети са върховенството на закона, европейският път на България и да има институции, които да не действат по заповедите на един човек, а по правила, коментира Божанов.

По думите му в момента в българската политика не могат да се водят нормални политически преговори, защото "под масата" има задкулисни влияния.

Отговорността все още се носи от тези, които формираха това мнозинство. За цените и влизането в еврозоната отговарят регулаторите, начело на които са хора, избрани от Пеевски. Ако има някакви сътресения, отговорността отново ще е на тези, които избраха регулаторите, заяви съпредседателят на "Да, България".

#Божидар Божанов

